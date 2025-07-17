Их не должно быть: обнаруженные в центре Млечного Пути облака указывают на взрыв черной дыры

Астрономы обнаружили внутри одной из самых загадочных структур нашей галактики холодные газовые облака, которые не должны там существовать. Их наличие позволило ученым выяснить, что центральная черная дыра Млечного Пути выбрасывала материю относительно недавно, хотя ранее ученые считали, что это произошло в более далеком прошлом.

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Ученые обнаружили в двух загадочных структурах в центре Млечного Пути, состоящих из очень горячей плазмы, известных как пузыри Ферми, необъяснимые огромные облака холодного водорода. Таким образом ученые смогли определить, что центральная сверхмассивная черная дыра нашей галактики была активной относительно недавно. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

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Пузыри Ферми

Астрономам с 2010 года известно, что над и под центром Млечного Пути находятся два огромных пузыря из горячей плазмы. Высота каждого пузыря оценивается в 25 000 световых лет. Это значит, что вместе два пузыря, которые образуют форму песочных часов, имеют половину размера нашей галактики.

Астрономам с 2010 года известно, что над и под центром Млечного Пути находятся два огромных пузыря из горячей плазмы Фото: NASA

Плазма внутри пузырей Ферми имеет температуру более 1 млн градусов Цельсия и сейчас ученые считают, что они образовались в результате активности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Согласно теории, миллионы лет назад черная дыры поглощала так много материи, что часть ее была выброшена в виде потоков в плазмы и излучения, которые разошлись в разные стороны перпендикулярно плоскости нашей галактики. Именно эти извержения и "надули" пузыри Ферми.

Необъяснимые холодные облака внутри пузырей Ферми

Авторы исследования изучили пузыри Ферми и сделали неожиданное открытие. Оказалось, что внутри пузырей находятся гигантские облака холодного водорода, которые необъяснимым образом выжили в очень горячих условиях. Облака имеют диаметр от 13 до 91 светового года, что во много раз больше размеров Солнечной системы.

Авторы исследования изучили пузыри Ферми и сделали неожиданное открытие. Оказалось, что внутри пузырей находятся гигантские облака холодного водорода, которые необъяснимым образом выжили в очень горячих условиях Фото: NASA

Облака холодного водорода находятся глубоко внутри пузырей Ферми на высоте примерно 13 000 над центром Млечного Пути. Ученые считают, что эти облака были гораздо больше изначально и вероятно являются остатками структур, вырвавшихся из центра галактики несколько миллионов лет назад.

Ученые считают, что когда сверхмассивная черная дыра выбросила вещество, в результате слишком активного поглощения материи, то это вещество захватило с собой материю, которая находилась рядом. Таким образом она была перенесена в пузыри Ферми. Скорее всего формирование этих пузырей и облаков холодного водорода у них внутри произошло одновременно.

Авторы исследования говорят, что холодные облака в очень горячих условиях не должны существовать миллионы лет и тем не менее они существуют. Таким образом ученые пришли к выводу, что черная дыра выбросила материю в виде извержения в космос позже, чем считалось, а именно всего несколько миллионов лет назад. По космическим меркам это мгновение ока.

Черная дыра Стрелец А*, которая находится в центре Млечного Пути Фото: EHT Collaboration

Новое открытие позволяет более точно определить возраст пузырей Ферми, а также оно показывает, что центральная черная дыра Млечного Пути, которая сейчас считается спокойной, может активно поглощать материю, выбрасывая ее часть в космос. Но какая периодичность этих извержений пока неясно.

Авторы исследования говорят, что наличие пузырей Ферми указывает на то, что центр Млечного Пути в недавнем прошлом был гораздо более активным, чем предполагалось.

Пузыри eROSITA

Стоит сказать, что в то же месте, где находятся пузыри Ферми, также существуют пузыри eROSITA, состоящие из горячей плазмы. Они также возвышаются над и под диском Млечного Пути в центре нашей галактики, но высота пузырей eROSITA оценивается в 32 000 — 36 000 световых лет. Эти структуры также похожи на песочные часы по форме, но их обнаружили в 2020 году. Предполагается, то эти пузыри были созданы также активностью сверхмассивной черной дыры миллионы лет назад. Если пузыри Ферми выпускают гамма-излучение, то пузыри eROSITA – рентгеновское излучение.

Как уже писал Фокус, поведение очень редких нейтронных звезд озадачило ученых. Рентгеновский космический телескоп NASA помог раскрыть секрет вращающихся нейтронных звезд, известных как пульсары. Эти звезды образуются после смерти обычных массивных звезд, но почти полностью состоят из нейтронов и выпускают периодическое излучение.