"Съедают" соседей. Поведение очень редких нейтронных звезд озадачило ученых: что происходит

Рентгеновский космический телескоп NASA помог раскрыть секрет вращающихся нейтронных звезд, известных как пульсары. Эти звезды образуются после смерти обычных массивных звезд, но почти полностью состоят из нейтронов и выпускают периодическое излучение.

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Астрономы обнаружили, что излучение, которое выпускает пульсар, то есть нейтронная звезда с очень быстрым периодом вращения, формируется преимущественно за счет воздействия ее мощного ветра, а не материала, который пульсар забирает у звезды-компаньона. Это исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters помогает понять, как нейтронные звезды эволюционируют в двойных системах, пишет Space.

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Астрономы изучили пульсар под названием PSR J1023+0038, который находится в двойной системе, расположенной в 4500 световых годах от Земли. Эта двойная система состоит из нейтронной звезды, которая вращается вокруг своей оси около 600 раз в секунду, а также обычной звезды с малой массой. У последней пульсар забирает вещество.

Исследование было проведено в первую очередь с помощью космического рентгеновского телескопа NASA IXPE, а также использовались данные наземного оптического телескопа VLT и радиотелескопа VLA. Впервые ученые изучили пульсар в рентгеновском, оптическом и радиодиапазонах электромагнитного спектра.

PSR J1023+0038 представляет собой миллисекундный пульсар, но поскольку он четко переходит из активного состояния, в котором он питается веществом соседа и выпускает излучение из своих полюсов, в неактивное состояние, он относится к редкому классу переходные миллисекундные пульсары. На сегодняшний день астрономам известны только три подобных объекта.

Нейтронная звезда с очень быстрым вращением - пульсар. Иллюстрация Фото: space.com

По словам ученых, переходные миллисекундные пульсары помогают понять, как нейтронные звезды эволюционируют в двойных системах. Но PSR J1023+0038 является особенно ценным пульсаром с четко выраженным переходом между активным и неактивным состоянием.

Вещество, которое пульсар забирает у обычной звезды не падает на его поверхность, а вместо этого образует вокруг нейтронной звезды сплющенное газовое облако или аккреционный диск. Этот диск испускает мощное излучение, состоящее из длин волн во всем электромагнитном спектре.

Исследование позволило ученым определить поляризацию излучения, исходящего от этого пульсара. Поляризация — это ориентация волн света при их распространении. Как показали данные телескопа IXPE, 12% рентгеновского излучения пульсара поляризовано. Это самый высокий уровень поляризации, когда-либо наблюдавшийся в подобной двойной звездной системе. Радиоволновое и оптическое излучение показали более низкие уровни поляризации – 2% и 1% соответственно. Особенно интересным в отношении оптической поляризации был тот факт, что она была ориентирована в том же направлении, что и угол поляризации рентгеновского излучения. Это предполагает общий механизм поляризации рентгеновского и оптического излучения.

Исследование подтверждает теорию, предполагавшую, что наблюдаемое поляризованное излучение от двойных систем, таких как PSR J1023+0038, создается при столкновении ветров, то есть потоков высокоэнергетических заряженных частиц, выходящих из пульсара, с веществом в аккреционных дисках.

Как уже писал Фокус, физики стали на шаг ближе к пониманию того, почему во Вселенной больше обычной материи, чем антиматерии, хотя они были созданы в равных количествах после Большого взрыва.

Также Фокус писал о том, что 80 лет назад первый в мире взрыв ядерной бомбы создал новую форму материи.