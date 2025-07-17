"З'їдають" сусідів. Поведінка дуже рідкісних нейтронних зірок спантеличила вчених: що відбувається

Рентгенівський космічний телескоп NASA допоміг розкрити секрет обертових нейтронних зірок, відомих як пульсари. Ці зірки утворюються після смерті звичайних масивних зірок, але майже повністю складаються з нейтронів і випускають періодичне випромінювання.

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Астрономи виявили, що випромінювання, яке випускає пульсар, тобто нейтронна зірка з дуже швидким періодом обертання, формується переважно за рахунок впливу її потужного вітру, а не матеріалу, який пульсар забирає у зірки-компаньйона. Це дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters, допомагає зрозуміти, як нейтронні зірки еволюціонують у подвійних системах, пише Space.

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Астрономи вивчили пульсар під назвою PSR J1023+0038, який розташований у подвійній системі, розташованій за 4500 світлових років від Землі. Ця подвійна система складається з нейтронної зірки, яка обертається навколо своєї осі близько 600 разів на секунду, а також звичайної зірки з малою масою. В останньої пульсар забирає речовину.

Дослідження було проведено насамперед за допомогою космічного рентгенівського телескопа NASA IXPE, а також використовувалися дані наземного оптичного телескопа VLT і радіотелескопа VLA. Уперше вчені вивчили пульсар у рентгенівському, оптичному та радіодіапазонах електромагнітного спектра.

PSR J1023+0038 являє собою мілісекундний пульсар, але оскільки він чітко переходить з активного стану, в якому він живиться речовиною сусіда і випускає випромінювання зі своїх полюсів, у неактивний стан, він належить до рідкісного класу перехідні мілісекундні пульсари. На сьогоднішній день астрономам відомі тільки три подібних об'єкти.

Нейтронна зірка з дуже швидким обертанням — пульсар. Ілюстрація Фото: space.com

За словами вчених, перехідні мілісекундні пульсари допомагають зрозуміти, як нейтронні зірки еволюціонують у подвійних системах. Але PSR J1023+0038 є особливо цінним пульсаром із чітко вираженим переходом між активним і неактивним станом.

Речовина, яку пульсар забирає у звичайної зірки, не падає на її поверхню, а натомість утворює навколо нейтронної зірки сплющену газову хмару або аккреційний диск. Цей диск випускає потужне випромінювання, що складається з довжин хвиль у всьому електромагнітному спектрі.

Дослідження дало змогу вченим визначити поляризацію випромінювання, що виходить від цього пульсара. Поляризація — це орієнтація хвиль світла під час їхнього поширення. Як показали дані телескопа IXPE, 12% рентгенівського випромінювання пульсара поляризоване. Це найвищий рівень поляризації, який будь-коли спостерігався в подібній подвійній зоряній системі. Радіохвильове й оптичне випромінювання показали нижчі рівні поляризації — 2% і 1% відповідно. Особливо цікавим щодо оптичної поляризації був той факт, що вона була орієнтована в тому ж напрямку, що і кут поляризації рентгенівського випромінювання. Це припускає загальний механізм поляризації рентгенівського та оптичного випромінювання.

Дослідження підтверджує теорію, яка припускала, що спостережуване поляризоване випромінювання від подвійних систем, таких як PSR J1023+0038, створюється під час зіткнення вітрів, тобто потоків високоенергетичних заряджених частинок, які виходять із пульсара, з речовиною в акреційних дисках.

Як уже писав Фокус, фізики стали на крок ближче до розуміння того, чому у Всесвіті більше звичайної матерії, ніж антиматерії, хоча вони були створені в рівних кількостях після Великого вибуху.

Також Фокус писав про те, що 80 років тому перший у світі вибух ядерної бомби створив нову форму матерії.