80 років тому перший у світі вибух ядерної бомби створив нову форму матерії (фото)

16 липня 1945 року в штаті Нью-Мексико, США, відбулося перше у світі випробування ядерної зброї. Унаслідок вибуху ядерної бомби було створено новий мінерал. Виявилося, що всередині ховається рідкісна форма матерії.

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80 років тому американці провели перше у світі випробування ядерної зброї, яке отримало кодову назву "Трініті". На військовому полігоні було підірвано плутонієву бомбу імплозивного типу, що отримала неофіційну назву "Пристрій" (Gadget). Так почалася ядерна епоха, яка назавжди змінила історію людства. Під час вибуху ядерної бомби було створено раніше невідомий мінерал, який отримав назву тринітит. Як показало дослідження, опубліковане в журналі PNAS, цей мінерал приховує секрет, пише ScienceAlert.

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Під час вибуху першої ядерної бомби виділилася енергія, еквівалентна 21 кілотонні тротилу. Сам вибух знищив 30-метрову випробувальну вежу, в якій спочатку була бомба, і кілометри мідних дротів, що з'єднували її із записуючим обладнанням.

Створена під час вибуху вогняна куля, що має температуру приблизно 16 000 градусів Цельсія, розплавила мідь, асфальт і пісок військового полігону, що призвело до створення зеленого скла. Так з'явився новий мінерал, тепер відомий як тринітит. Через десятиліття після вибуху вчені розкрили секрет, прихований у тринітиті. Вони виявили рідкісну форму матерії, відому як квазікристал, існування якої колись вважалося неможливим.

Учені кажуть, що квазікристали утворюються в екстремальних умовах, які рідко трапляються на Землі. Для їхньої свідомості потрібні дуже висока температура, великий тиск і екстремальна ударна хвиля. Більшість кристалів, від звичайної кухонної солі до алмазів, підпорядковуються одному й тому ж правилу. Атоми цих кристалів розташовані в решітці, що повторюється в тривимірному просторі. Квазікристали порушують це правило, адже розташування їхніх атомів не повторюється.

Червоний тринітит Фото: ScienceAlert

Уперше про існування квазікристалів учені заговорили 1984 року, але тоді ця форма матерії вважалася неможливою. Але пізніше квазікристали були виявлені в метеоритах, а також їх змогли створити в лабораторії.

Автори дослідження детально вивчили тринітит, але не зеленого кольору, а більш рідкісну форму тринітиту червоного кольору. Цей колір йому надає розплавлена мідь. Аналіз мінералу дав змогу виявити крихітний двадцятигранний квазікристал із кремнію, міді, кальцію і заліза з п'ятикратною обертальною симетрією, що неможлива у звичайних кристалах. Вважається, що це ненавмисний наслідок вибуху ядерної бомби. За словами вчених, поки невідомо, чому квазікристал утворився саме так.

Це відкриття являє собою найдавніший з відомих антропогенних квазікристалів і припускає, що можуть існувати й інші природні шляхи утворення квазікристалів. Вивчення мінералів, створених на інших ядерних полігонах, може допомогти виявити більше незвичайних квазікристалів, кажуть учені.

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