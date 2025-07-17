80 лет назад первый в мире взрыв ядерной бомбы создал новую форму материи (фото)

16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико, США, состоялось первое в мире испытание ядерного оружия. В результате взрыва ядерной бомбы был создан новый минерал. Оказалось, что внутри скрывается редкая форма материи.

Related video

80 лет назад американцы провели первое в мире испытание ядерного оружия, получившее кодовое название "Тринити". На военном полигоне была взорвана плутониевая бомба имплозивного типа, получившая неофициальное название "Устройство" (Gadget). Так началась ядерная эпоха, которая навсегда изменила историю человечества. Во время взрыва ядерной бомбы был создан ранее неизвестный минерал, получивший название тринитит. Как показало исследование, опубликованное в журнале PNAS, этот минерал скрывает секрет, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время взрыва первой ядерной бомбы выделилась энергия, эквивалентная 21 килотонне тротила. Сам взрыв уничтожил 30-метровую испытательную башню, в которой изначально была бомба, и километры медных проводов, соединявших ее с записывающим оборудованием.

Созданный во время взрыва огненный шар, имеющий температуру примерно 16 000 градусов Цельсия, расплавил медь, асфальт и песок военного полигона, что привело к созданию зеленого стекла. Так появился новый минерал, теперь известный как тринитит. Спустя десятилетия после взрыва ученые раскрыли секрет, скрытый в тринитите. Они обнаружили редкую форму материи, известную как квазикристалл, существование которой когда-то считалось невозможным.

Ученые говорят, что квазикристаллы образуются в экстремальных условиях, которые редко встречаются на Земле. Для их сознания нужны очень высокая температура, большое давление и экстремальная ударная волна. Большинство кристаллов, от обычной кухонной соли до алмазов, подчиняются одному и тому же правилу. Атомы этих кристаллов расположены в решетке, повторяющейся в трехмерном пространстве. Квазикристаллы нарушают это правило, ведь расположение их атомов не повторяется.

Красный тринитит Фото: ScienceAlert

Впервые о существовании квазикристаллов ученые заговорили в 1984 году, но тогда эта форма материи считалась невозможной. Но позже квазикристаллы были обнаружены в метеоритах, а также их смогли создать в лаборатории.

Авторы исследования подробно изучили тринитит, но не зеленого цвета, а более редкую форму тринитита красного цвета. Этот цвет ему придает расплавленная медь. Анализ минерала позволил обнаружить крошечный двадцатигранный квазикристалл из кремния, меди, кальция и железа с пятикратной вращательной симметрией, которая невозможна в обычных кристаллах. Считается, что это непреднамеренное последствие взрыва ядерной бомбы. По словам ученых, пока неизвестно, почему квазикристалл образовался именно так.

Это открытие представляет собой древнейший из известных антропогенных квазикристаллов и предполагает, что могут существовать и другие естественные пути образования квазикристаллов. Изучение минералов, созданных на других ядерных полигонах, может помочь обнаружить больше необычных квазикристаллов, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, где находится самое радиоактивное место на нашей планете.

Также Фокус писал о том, сколько ядерных бомб взорвали за последние 80 лет.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили небольшое различие в распаде частиц материи и антиматерии. Этот дисбаланс был впервые обнаружен в барионах, фундаментальных частицах, составляющих большую часть наблюдаемой Вселенной. Таким образом ученые приблизились к разгадке тайны того, почему Вселенная избежала апокалипсиса в самом начале существования