У городских голубей отсутствуют пальцы ног и деформированы лапы: здесь замешаны люди

Птицы с отсутствующими пальцами ног и деформированными лапами — тревожное зрелище, встречающееся во многих городах. Ранее предполагалось, что причиной таких увечий могут быть инфекции и грязь. Однако новое исследование доказывает, что здесь причастны люди.

Related video

Французские исследователи из Центра экологии и наук о сохранении природы в Париже провели исследование, в котором обнаружили неожиданную причину увечий у городских голубей. Исследователи изучили популяцию городских птиц в местной среде и задокументировала случаи деформации пальцев у голубей в 46 местах обитания птиц в Париже. Далее данные сопоставили с данными экологических условий каждого места обитания, такими как плотность населения, уровень загрязнения воздуха и шума, а также органическое загрязнение, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Городские голуби с поврежденными ногами

В общей сложности было обнаружено три десятка птиц с поврежденными пальцами, что составляет 20% от всей популяции взрослых особей, участвовавших в исследовании.

Результаты исследования показывают, что инфекционные заболевания на самом деле не имеют отношения к повреждениям птиц. Другие исследования также показали, что голуби с темным оперением обладают лучшей иммунной системой и более устойчивы к паразитам. Простыми словами, если бы отсутствие пальцев было связано с инфекциями, следовало бы ожидать, что более светлые голуби пострадают сильнее. Однако это не подтвердилось.

В то же время ученые обнаружили, что в районах с высокой плотностью населения, а также с более высоким уровнем загрязнения воздуха и шума отсутствовало больше пальцев. Это убедительно свидетельствует о какой-то причастности человека.

Городские голуби страдают из-за травм ног Фото: Shutterstock

Изуродованные ноги голубей связаны с парикмахерскими

Результаты также показали, что количество изуродованных голубиных пал, вероятно, тесно связано с количеством парикмахерских в районе. Связь также была обнаружена с местами, где могут быть разбросаны синтетические волокна и нити — например, на рынках или вблизи продуктовых киосков.

Ученые полагают, что голуби сталкиваются с выброшенными волосами и искусственными нитями, собирая материалы для гнезд, которые после обвиваются вокруг пальцев птиц. В результате возникают проблемы с кровообращением, которые приводят к отекам, повреждению тканей и потере пальцев.

По словам ведущего автора исследования орнитолога и профессора Национального музея естественной истории в Париже Фредерика Жиге, волоски или искусственные нити могут цепляться за лапы птиц. Голуби пытаются их снять, но в результате могут лишь сильнее затянуть вокруг пальцев, что и приводит к утрате конечностей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что голуби намного умнее, чем все думают.