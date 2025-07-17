У міських голубів відсутні пальці ніг і деформовані лапи: тут замішані люди

Птахи з відсутніми пальцями ніг і деформованими лапами — тривожне видовище, що зустрічається в багатьох містах. Раніше припускали, що причиною таких каліцтв можуть бути інфекції та бруд. Однак нове дослідження доводить, що тут причетні люди.

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Французькі дослідники з Центру екології та наук про збереження природи в Парижі провели дослідження, в якому виявили несподівану причину каліцтв у міських голубів. Дослідники вивчили популяцію міських птахів у місцевому середовищі та задокументувала випадки деформації пальців у голубів у 46 місцях проживання птахів у Парижі. Далі дані зіставили з даними екологічних умов кожного місця проживання, такими як щільність населення, рівень забруднення повітря і шуму, а також органічне забруднення, пише IFLScience.

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Міські голуби з пошкодженими ногами

Загалом було виявлено три десятки птахів із пошкодженими пальцями, що становить 20% від усієї популяції дорослих особин, які брали участь у дослідженні.

Результати дослідження показують, що інфекційні захворювання насправді не мають відношення до пошкоджень птахів. Інші дослідження також показали, що голуби з темним оперенням володіють кращою імунною системою і більш стійкі до паразитів. Простими словами, якби відсутність пальців була пов'язана з інфекціями, слід було б очікувати, що світліші голуби постраждають сильніше. Однак це не підтвердилося.

Водночас учені виявили, що в районах із високою щільністю населення, а також із вищим рівнем забруднення повітря та шуму було відсутнє більше пальців. Це переконливо свідчить про якусь причетність людини.

Міські голуби страждають через травми ніг Фото: Shutterstock

Понівечені ноги голубів пов'язані з перукарнями

Результати також показали, що кількість понівечених голубиних палиць, ймовірно, тісно пов'язана з кількістю перукарень у районі. Зв'язок також було виявлено з місцями, де можуть бути розкидані синтетичні волокна і нитки — наприклад, на ринках або поблизу продуктових кіосків.

Вчені вважають, що голуби стикаються з викинутим волоссям і штучними нитками, збираючи матеріали для гнізд, які потім обвиваються навколо пальців птахів. У результаті виникають проблеми з кровообігом, які призводять до набряків, пошкодження тканин і втрати пальців.

За словами провідного автора дослідження орнітолога і професора Національного музею природничої історії в Парижі Фредеріка Жіге, волоски або штучні нитки можуть чіплятися за лапи птахів. Голуби намагаються їх зняти, але в результаті можуть лише сильніше затягнути навколо пальців, що і призводить до втрати кінцівок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що голуби набагато розумніші, ніж усі думають.