Дает топливо для создания звезд в Млечном Пути: астрономы обнаружили скрытый гигантский объект

Ученые обнаружили огромное облако из газа и пыли, которое расположено в малоизученной части космоса в центре нашей галактики Млечный Путь. Неизвестное ранее гигантское молекулярное облако имеет длину примерно 200 световых лет и находится в галактической перемычке.

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С помощью радиотелескопа Грин-Бэнк астрономы обнаружили в центре Млечного Пути, гигантское молекулярное облако, которое способствует образованию новых звезд в нашей галактике. Оказалось, что это динамичный регион, где находятся потенциальные очаги нового звездообразования. Молекулярное облако длиной 200 световых лет получило название M4.7-0.8. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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По словам астрономов, они и не подозревали о существовании гигантского молекулярного облака, пока не обнаружили скопление плотного межзвездного газа. Измерения плотности, массы и размера неизвестного участка космоса в центре Млечного Пути позволили определить, что это действительно молекулярное облако, состоящее из пыли и газа.

Астрономы выяснили, что именно в этом месте вещество из диска нашей галактики переносится в более экстремальные условия галактического центра. Там существуют все условия для накопления газа, который затем превращается в звезды.

Кроме того, что астрономы обнаружили ранее неизвестное молекулярное облако, они также сделали еще несколько важных открытий. Был обнаружен ранее неизвестный мазер – естественный источник интенсивного микроволнового излучения, связанный с газообразным аммиаком. Это часто является признаком активного звездообразования.

Также астрономы обнаружили, что внутри M4.7-0.8 находятся компактные сгустки газа и пыли, которые, вероятно, вскоре превратятся в новые звезды. Ученые нашли внутри молекулярного облака оболочку, возможно, созданную энергией, выделяющейся умирающими звездами.

Слева вверху: перемычка Млечного Пути. Справа: иллюстрация газовых облаков в центре нашей галактики. Слева внизу: ранее неизвестный мазер Фото: phys.org

Исследование также показало, что M4.7-0.8 имеет высокую турбулентность, которая наблюдается в остальных частях центра Млечного Пути. Эта турбулентность может быть вызвана притоком вещества или столкновениями с другими молекулярными облаками.

Новое молекулярное облако было обнаружено не просто в центре нашей галактики, а внутри галактической перемычки. Это крупная, вытянутая структура из звезд, газа и пыли, которая находится в центральной части многих спиральных галактик, в том числе и в Млечном Пути.

Астрономы до сих пор не до конца понимают, каким образом могут формироваться звезды в галактической перемычке. Многие процессы могут подавлять звездообразование и все же, в таких местах, где находится M4.7-0.8, происходит накопление плотного газа, способствующего появлению новых звезд.

По словам астрономов, новое молекулярное облако является важнейшим звеном в потоке вещества из диска Млечного Пути к его центру. Изучая эту область, астрономы могут узнать больше о том, как галактики формируют свои центральные структуры и формируют новые звезды в экстремальных условиях.

Как уже писал Фокус, астрономы изучили загадочные горячие пузыри Ферми, которые возвышаются над центром нашей галактики и обнаружили в них холодные облака водорода. Это неожиданное отрытые, ведь облака окружает чрезвычайно горячая плазма и они не должны существовать. Этот открытие показывает, что центральная черная дыра Млечного Пути на самом деле была активной в относительно недалеком прошлом по космическим меркам.