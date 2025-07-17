Дає паливо для створення зірок у Чумацькому Шляху: астрономи виявили прихований гігантський об'єкт

Вчені виявили величезну хмару з газу і пилу, яка розташована в маловивченій частині космосу в центрі нашої галактики Чумацький Шлях. Невідома раніше гігантська молекулярна хмара має довжину приблизно 200 світлових років і розташована в галактичній перемичці.

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За допомогою радіотелескопа Грін-Бенк астрономи виявили в центрі Чумацького Шляху гігантську молекулярну хмару, яка сприяє утворенню нових зірок у нашій галактиці. Виявилося, що це динамічний регіон, де знаходяться потенційні осередки нового зореутворення. Молекулярна хмара довжиною 200 світлових років отримала назву M4.7-0.8. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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За словами астрономів, вони й не підозрювали про існування гігантської молекулярної хмари, поки не виявили скупчення щільного міжзоряного газу. Вимірювання щільності, маси і розміру невідомої ділянки космосу в центрі Чумацького Шляху дали змогу визначити, що це справді молекулярна хмара, яка складається з пилу і газу.

Астрономи з'ясували, що саме в цьому місці речовина з диска нашої галактики переноситься в більш екстремальні умови галактичного центру. Там існують усі умови для накопичення газу, який потім перетворюється на зірки.

Крім того, що астрономи виявили раніше невідому молекулярну хмару, вони також зробили ще кілька важливих відкриттів. Було виявлено раніше невідомий мазер — природне джерело інтенсивного мікрохвильового випромінювання, пов'язане з газоподібним аміаком. Це часто є ознакою активного зореутворення.

Також астрономи виявили, що всередині M4.7-0.8 знаходяться компактні згустки газу і пилу, які, ймовірно, незабаром перетворяться на нові зірки. Вчені знайшли всередині молекулярної хмари оболонку, можливо, створену енергією, що виділяється вмираючими зірками.

Зліва вгорі: перемичка Чумацького Шляху. Праворуч: ілюстрація газових хмар у центрі нашої галактики. Зліва внизу: раніше невідомий мазер Фото: phys.org

Дослідження також показало, що M4.7-0.8 має високу турбулентність, яка спостерігається в інших частинах центру Чумацького Шляху. Ця турбулентність може бути викликана припливом речовини або зіткненнями з іншими молекулярними хмарами.

Нову молекулярну хмару було виявлено не просто в центрі нашої галактики, а всередині галактичної перемички. Це велика, витягнута структура із зірок, газу і пилу, яка знаходиться в центральній частині багатьох спіральних галактик, зокрема і в Чумацькому Шляху.

Астрономи досі не до кінця розуміють, яким чином можуть формуватися зірки в галактичній перемичці. Багато процесів можуть пригнічувати зореутворення і все ж, у таких місцях, де знаходиться M4.7-0.8, відбувається накопичення щільного газу, що сприяє появі нових зірок.

За словами астрономів, нова молекулярна хмара є найважливішою ланкою в потоці речовини з диска Чумацького Шляху до його центру. Вивчаючи цю область, астрономи можуть дізнатися більше про те, як галактики формують свої центральні структури і формують нові зірки в екстремальних умовах.

Як уже писав Фокус, астрономи вивчили загадкові гарячі бульбашки Фермі, що височіють над центром нашої галактики, і виявили в них холодні хмари водню. Це несподіване відкриття, адже хмари оточує надзвичайно гаряча плазма і вони не повинні існувати. Це відкриття показує, що центральна чорна діра Чумацького Шляху насправді була активною у відносно недалекому минулому за космічними мірками.