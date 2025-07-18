Самая интернациональная река в мире: создала уникальный "тоннель", объединив сразу 10 стран

Этот водный путь берет свое начало в Германии и протекает через 10 европейских стран, пока в конце концов не впадает в Черное море. Ученые считают, что река сыграла важную роль в развитии всего региона.

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Самой интернациональной рекой в мире считается Дунай. Он берет свое начало в Германии и протекает через Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Румынию, Болгарию, Молдову и Украину, а затем впадает в Черное море в Румынии. Этот естественный водный путь создал трансъевропейский коридор, сыгравший ключевую роль в политическом, экономическом и культурном развитии всего региона, пишет IFLScience.

Сегодня Дунай служит источником энергии, торговли и сельского хозяйства, а также обеспечивает питьевой водой миллионы людей и поддерживает биоразнообразие, в том числе древние виды рыб, которые тысячелетиями служили источником пищи для европейцев. Если бы нам удалось отправиться в путешествие по Дунаю в прозрачной трубе, чтобы мы могли увидеть и куда бы она нас привела?

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Река Дунай на карте мира

Дунай берет свое начало в Германии в месте слияния двух ручьев, Бригах и Брег, к востоку от города Данауэшинген. Они встречаются в Шварцвальде земли Баден-Вюртемберг, где на суше обитают олени, кабаны и барсуки.

В Верхнедунайском природном парке Дунайская карстовая воронка образуется там, где часть реки исчезает в известняковых пещерах. Как правило, на поверхности есть вода, однако порой она исчезает, чтобы вновь появиться в Ахтопфе.

Далее Дунай появляется в Австрии, где вдоль "голубого Дуная" расположены венские дворцы, а затем в Словакии и Венгрии. После венгерской равнины река расширяется благодаря притокам, а затем появляется в Хорватии, Сербии, Румынии, Болгарии и Молдове. В конце своего пути Дунай впадает в Черное море.

Любопытно, что Дунай не просто является самой интернациональной рекой мира, но также установил еще один рекорд, став крупнейшей дельтой Европы — дельта Дуная частично расположена на территории Украины и Румынии. Общая длина водного пути составляет 2857 километров.

Дунай питает жизнь

Сегодня в бассейне реки Дунай проживает около 83 миллионов человек, а вода из водоема критически важна примерно для 20 миллионов из них.

В течение всей истории Дунай играл важнейшую экономическую роль, обеспечивая грузовые перевозки, вырабатывая гидроэлектроэнергию, обеспечивая водой жилые и промышленные нужды, а также создавая коммерчески жизнеспособную торговую сеть по всей Европе. Дунай также является самым важным неокеаническим водоемом в Европе и будущей центральной осью Европейского Союза.

Помимо поддержки процветающей экономики Homo sapiens, река Дунай также является жизненно важной средой обитания для множества растений и животных. К редким и важным видам осетровых, белый пеликан, орлан-белохвост и черный аист.

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