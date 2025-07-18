Найінтернаціональніша річка у світі: створила унікальний "тунель", об'єднавши одразу 10 країн

Цей водний шлях бере свій початок у Німеччині та протікає через 10 європейських країн, поки врешті-решт не впадає в Чорне море. Вчені вважають, що річка відіграла важливу роль у розвитку всього регіону.

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Найінтернаціональнішою річкою у світі вважається Дунай. Він бере свій початок у Німеччині й протікає через Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Молдову та Україну, а потім впадає в Чорне море в Румунії. Цей природний водний шлях створив транс'європейський коридор, який відіграв ключову роль у політичному, економічному та культурному розвитку всього регіону, пише IFLScience.

Сьогодні Дунай служить джерелом енергії, торгівлі та сільського господарства, а також забезпечує питною водою мільйони людей і підтримує біорізноманіття, зокрема стародавні види риб, які тисячоліттями служили джерелом їжі для європейців. Якби нам вдалося вирушити в подорож Дунаєм у прозорій трубі, щоб ми могли побачити та куди б вона нас привела?

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Річка Дунай на карті світу

Дунай бере свій початок у Німеччині в місці злиття двох струмків, Брігах і Брег, на схід від міста Данауешинген. Вони зустрічаються у Шварцвальді землі Баден-Вюртемберг, де на суші мешкають олені, кабани і борсуки.

У Верхньодунайському природному парку Дунайська карстова вирва утворюється там, де частина річки зникає у вапнякових печерах. Як правило, на поверхні є вода, проте часом вона зникає, щоб знову з'явитися в Ахтопфі.

Далі Дунай з'являється в Австрії, де вздовж "блакитного Дунаю" розташовані віденські палаци, а потім у Словаччині та Угорщині. Після угорської рівнини річка розширюється завдяки притокам, а потім з'являється в Хорватії, Сербії, Румунії, Болгарії та Молдові. Наприкінці свого шляху Дунай впадає в Чорне море.

Цікаво, що Дунай не просто є найінтернаціональнішою річкою світу, а й також встановив ще один рекорд, ставши найбільшою дельтою Європи — дельта Дунаю частково розташована на території України та Румунії. Загальна довжина водного шляху становить 2857 кілометрів.

Дунай живить життя

Сьогодні в басейні річки Дунай проживає близько 83 мільйонів осіб, а вода з водойми критично важлива приблизно для 20 мільйонів із них.

Протягом усієї історії Дунай відігравав найважливішу економічну роль, забезпечуючи вантажні перевезення, виробляючи гідроелектроенергію, забезпечуючи водою житлові та промислові потреби, а також створюючи комерційно життєздатну торгівельну мережу по всій Європі. Дунай також є найважливішою не океанічною водоймою в Європі та майбутньою центральною віссю Європейського Союзу.

Крім підтримки успішної економіки Homo sapiens, річка Дунай також є життєво важливим середовищем існування для безлічі рослин і тварин. До рідкісних і важливих видів осетрових, білий пелікан, орлан-білохвіст і чорний лелека.

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