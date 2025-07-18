Неандертальцы тоже ругались на кухнях: ученые рассказали, о чем они спорили

Ничто не может так накалить обстановку на кухне, как спор о том, как лучше нарезать овощи или сколько соли класть в блюдо. Новое исследование показывает, что даже наши далекие предки имели разные представления о том, как стоит готовить ужин.

Related video

Новое исследование было сосредоточено на двух пещерах Амуд и Кебара, которые располагаются на территории современного Израиля. В этих пещерах жили люди среднего палеолита около 70-50 ты. лет назад.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

В пещерах археологи нашли большое количество артефактов, связанных с приготовление еды, среди которых остатки кострищ, костей животных и так далее. Обитатели двух неандертальских пещер имели примерно одинаковый рацион, поэтому ученые сосредоточились на методах обработки еды, в частности мяса.

Ученые отобрали 344 фрагмента костей животных и проанализировали насечки на них.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты исследования показали, что несмотря на одинаковый мясной рацион, имелись большие различия в расположении насечек на костях животных, которые были найдены в разных пещерах.

“Эти данные могут указывать на различия в стратегиях разделки туш неандертальцев в пещерах Амуд и Кебара, несмотря на сопоставимую интенсивность заселения, схожие каменные технологии и доступ к схожим пищевым ресурсам. Такие различия, возможно, отражают межгрупповые культурные различия, связанные с предпочтениями в обработке туш, организацией задач внутри группы или социально передаваемыми традициями”, - говорят ученые.

Предыдущие исследования уже показывали, что рацион неандертальцев был достаточно разнообразным и гибким, в зависимости от местности. Таким образом неандертальцы адаптировались к разным ландшафтам, условиям окружающей среды и местным ресурсам.

“Исследования фауны и изотопный анализ показали, что рацион неандертальцев был богат животными белками, полученными из крупной и мелкой дичи, включая потребление красного и жёлтого костного мозга”, - добавляют исследователи.

К примеру, на средиземноморских стоянках среднего палеолита неандертальцы отдавали предпочтение мясу газелей. То, как неандертальцы разделывали мясо зависело от многих факторов, среди которых расстояние от жилища до места охоты, состав и размер охотничьей группы, присутствие хищников-падальщиков вблизи мест убийства, количество туш.

Ученые считают, что крупных животных чаще разделывали на месте убоя, отбирая части с высоким содержанием мяса или жира, в то время как более мелких животных приносили целиком к месту обитания.

Напомним, неандертальцы на самом деле никогда не вымирали. Исследователи смогли подтвердить давнюю теорию о том, что исчезновение неандертальцев не было таким ужасным, как его рисуют.