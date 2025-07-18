Впервые в истории в Йеллоустоне появилась новая зияющая дыра: она заполнена "молоком"

В апреле 2025 года геологи Йеллоустонского национального парка впервые в этом году посетили бассейн гейзера Норрис и наткнулись на нечто неожиданное. Перед их глазами появилась новая особенность, которую раньше никто не замечал — зияющая дыра, наполненная молочно-голубой водой.

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В ходе экспедиции исследователи проверяли станции регистрации температуры в этом районе, что было вполне обычной работой по техническому обслуживанию. Однако наблюдения показали, что с момента последнего визита исследователей что-то изменилось.

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Новая зияющая дыра в Йеллоустоуне

Ранее на этом месте виднелся довольно безликий участок земли на северо-западной оконечности достопримечательности, неофициально известной как "Остров дерева". Однако теперь на этом месте зия дыра шириной около 4 метров, заполненная молочно-голубой водой.

Вокруг спокойных, теплых вод также были обнаружены следы бурного рождения: множество камней диаметром около 30 сантиметров, покрытых тонким слоем светло-серой грязи. Исследователи отмечают, что цвет грязи соответствовал цвету обнажившихся стен молодого источника.

Все эти доказательства указывают на гидротермальный взрыв. Команда проверила спутниковые снимки парка, чтобы сузить временные рамки. В декабре 2024 года никаких признаков будущего кратера не наблюдалось, но к 6 января 2025 года образовалась небольшая впадина. К 13 февраля заполненная водой впадина была окончательно установлена.

Новый термальный бассейн появится где-то в начале 2025 года Фото: USGS

Тайна появления зияющей дыры в Йеллоустоуне

Геологи Йеллоустонского парка использовали оборудование для обнаружения гидротермальной активности. Однако оно не зафиксировало никаких признаков крупного эксплозивного события, способного образовать этот бассейн одним мощным взрывом.

По словам геофизика Геологической службы США Майкла Поланда и геолога Йелоустонского национального парка Джеффа Хангерфорда, очевидно, что новый термальный объект не образовался в результате одного крупного эксплозивного события.

Предполагается, что объект образовался в результате нескольких небольших событий: изначально выбрасывались камни, а затем выбрасывался кремнистый ил на небольшое расстояние, создавая небольшую впадину, заполненную водой, богатой кремнеземом.

Отметим, что ученые пристально следят за гидротермальной активностью Йеллоустоуна из-за его склонности к мощным взрывным извержениям — так как это супервулкан.

Ранее Фокус писал о том, что вулкан Йеллоустоун изменился прямо на глазах ученых: как это произошло.