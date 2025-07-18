Уперше в історії в Єлловстоні з'явилася нова зяюча діра: вона заповнена "молоком"

У квітні 2025 року геологи Єлловстонського національного парку вперше цього року відвідали басейн гейзера Норріс і натрапили на щось несподіване. Перед їхніми очима з'явилася нова особливість, яку раніше ніхто не помічав — зяюча діра, наповнена молочно-блакитною водою.

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Під час експедиції дослідники перевіряли станції реєстрації температури в цьому районі, що було цілком звичайною роботою з технічного обслуговування. Однак спостереження показали, що з моменту останнього візиту дослідників щось змінилося.

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Нова зяюча діра в Єлловстоуні

Раніше на цьому місці виднілася досить безлика ділянка землі на північно-західному краю пам'ятки, неофіційно відомої як "Острів дерева". Однак тепер на цьому місці зяє діра завширшки близько 4 метрів, заповнена молочно-блакитною водою.

Навколо спокійних, теплих вод також було виявлено сліди бурхливого народження: безліч каменів діаметром близько 30 сантиметрів, вкритих тонким шаром світло-сірого бруду. Дослідники зазначають, що колір бруду відповідав кольору оголених стін молодого джерела.

Усі ці докази вказують на гідротермальний вибух. Команда перевірила супутникові знімки парку, щоб звузити часові рамки. У грудні 2024 року жодних ознак майбутнього кратера не спостерігалося, але до 6 січня 2025 року утворилася невелика западина. До 13 лютого заповнена водою западина була остаточно встановлена.

Новий термальний басейн з'явиться десь на початку 2025 року Фото: pandemia

Таємниця появи зяючої діри в Єллоустоуні

Геологи Єлловстонського парку використовували обладнання для виявлення гідротермальної активності. Однак воно не зафіксувало жодних ознак великої експлозивної події, здатної утворити цей басейн одним потужним вибухом.

За словами геофізика Геологічної служби США Майкла Поланда і геолога Єловстонського національного парку Джеффа Хангерфорда, очевидно, що новий термальний об'єкт не утворився внаслідок однієї великої експлозивної події.

Припускають, що об'єкт утворився внаслідок кількох невеликих подій: спочатку викидали каміння, а потім викидали кременистий мул на невелику відстань, створюючи невелику западину, заповнену водою, багатою на кремнезем.

Зазначимо, що вчені пильно стежать за гідротермальною активністю Єлловстоуна через його схильність до потужних вибухових вивержень — адже це супервулкан.

Раніше Фокус писав про те, що вулкан Єллоустоун змінився просто на очах учених: як це сталося.