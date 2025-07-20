60-километровый астероид в Солнечной системе состоит из неизвестных химических элементов

Физики говорят, что астероид (33) Полигимния настолько плотный, что, скорее всего состоит из химических элементов, которых нет на Земле. Ученые считают, что сверхтяжелые элементы с атомными номерами 164 могут существовать и они могут быть стабильными.

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Ученые пришли к выводу, что некоторые астероиды в Солнечной системе настолько плотные, что, вероятно, содержат тяжелые химические элементы, которые не входят в периодическую систему химических элементов. Например, таким может быть астероид (33) Полигимния, который находится в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Он имеет огромную плотность и размер. Исследование опубликовано в журнале The European Physical Journal Plus, пишет IFLScience.

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На сегодня самым плотным природным химическим элементом, то есть не синтезированным в лаборатории, является осмий. Его плотность составляет примерно 22,6 грамма на кубический сантиметр. Но физики считают, что существуют и более плотные химические элементы и они могут находится в так называемых компактных сверхплотных объектах, которыми являются некоторые астероиды. Это говорит о том, что могут существовать неизвестные химические элементы, которые не входят в периодическую систему химических элементов.

Хотя осмий (атомный номер 76) является самым плотным стабильным химическим элементом, ученые ранее синтезировали многие элементы в лаборатории с атомными номерами от 110 до 118, то есть они расположены в конце периодической таблицы. Эти химические элементы являются нестабильными радиоактивны и имеют невероятно короткие периоды полураспада.

Исследование было нацелено, в том числе, на объяснение высокой плотности астероида (33) Полигимния, которую можно объяснить с помощью существования в его составе чрезвычайно плотных и стабильных химических элементов, которые не известны ученым.

Осмий - самый плотный химический элемент Фото: IFLS

Плотность астероида (33) Полигимния значительно превышает максимальную плотность известного атомарного вещества, а потому он считается компактным сверхплотным объектом с неизвестным составом. Плотность астероида шириной от 50 до 60 км составляет 75,28 грамма на кубический сантиметр.

Моделирование ученых, включающее оценку плотности потенциальных очень тяжелых химических элементов, показало, что этот астероид может состоять из таких неизвестных элементов.

Изучая известные химические элементы физики смогли найти те, которые имеют достаточную плотность, чтобы объяснить плотность астероида.

Исследование показало, что химические элементы с атомными номерами ближе к 164 могут быть стабильными и при этом плотность таких элементов может составлять от 36 до 68,4 граммов на кубический сантиметр. То есть эти значения очень близки к значению плотности астероида.

Таким образом ученые пришли к выводу, что астероид (33) Полигимния может содержать неизвестные науке стабильные химические элементы. Но нужны дополнительные исследования, чтобы это подтвердить.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, что самая распространенная форма воды в космосе имеет неожиданные свойства.

Также Фокус писал о том, что озоновый слой Земли разрушается и виновны в этом космические технологии. Ученые пришли к выводу, что увеличение количества запусков ракет на орбиту приводит к разрушению озонового слоя и не дает ему восстановиться до нормального уровня. Этот слой защищает жителей Земли от вредного ультрафиолетового излучения Солнца.