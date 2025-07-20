60-кілометровий астероїд у Сонячній системі складається з невідомих хімічних елементів

Фізики кажуть, що астероїд (33) Полігімнія настільки щільний, що, найімовірніше, складається з хімічних елементів, яких немає на Землі. Вчені вважають, що надважкі елементи з атомними номерами 164 можуть існувати і вони можуть бути стабільними.

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Учені дійшли висновку, що деякі астероїди в Сонячній системі настільки щільні, що, ймовірно, містять важкі хімічні елементи, які не входять до періодичної системи хімічних елементів. Наприклад, таким може бути астероїд (33) Полігімнія, який розташований у головному поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера. Він має величезну щільність і розмір. Дослідження опубліковано в журналі The European Physical Journal Plus, пише IFLScience.

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На сьогодні найщільнішим природним хімічним елементом, тобто не синтезованим у лабораторії, є осмій. Його щільність становить приблизно 22,6 грама на кубічний сантиметр. Але фізики вважають, що існують і більш щільні хімічні елементи і вони можуть міститися в так званих компактних надщільних об'єктах, якими є деякі астероїди. Це говорить про те, що можуть існувати невідомі хімічні елементи, які не входять до періодичної системи хімічних елементів.

Хоча осмій (атомний номер 76) є найщільнішим стабільним хімічним елементом, вчені раніше синтезували багато елементів у лабораторії з атомними номерами від 110 до 118, тобто вони розташовані в кінці періодичної таблиці. Ці хімічні елементи є нестабільними радіоактивними і мають неймовірно короткі періоди напіврозпаду.

Дослідження було націлене, зокрема, на пояснення високої щільності астероїда (33) Полігімнія, яку можна пояснити за допомогою існування в його складі надзвичайно щільних і стабільних хімічних елементів, що не відомі вченим.

Осмій — найщільніший хімічний елемент Фото: IFLS

Щільність астероїда (33) Полігімнія значно перевищує максимальну щільність відомої атомарної речовини, а тому він вважається компактним надщільним об'єктом з невідомим складом. Щільність астероїда шириною від 50 до 60 км становить 75,28 грама на кубічний сантиметр.

Моделювання вчених, що включає оцінку щільності потенційних дуже важких хімічних елементів, показало, що цей астероїд може складатися з таких невідомих елементів.

Вивчаючи відомі хімічні елементи, фізики змогли знайти ті, що мають достатню щільність, щоб пояснити щільність астероїда.

Дослідження показало, що хімічні елементи з атомними номерами ближче до 164 можуть бути стабільними, і при цьому щільність таких елементів може становити від 36 до 68,4 грамів на кубічний сантиметр. Тобто ці значення дуже близькі до значення щільності астероїда.

Таким чином вчені дійшли висновку, що астероїд (33) Полігімнія може містити невідомі науці стабільні хімічні елементи. Але потрібні додаткові дослідження, щоб це підтвердити.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, що найпоширеніша форма води в космосі має несподівані властивості.

Також Фокус писав про те, що озоновий шар Землі руйнується і винні в цьому космічні технології. Вчені дійшли висновку, що збільшення кількості запусків ракет на орбіту призводить до руйнування озонового шару і не дає йому відновитися до нормального рівня. Цей шар захищає жителів Землі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця.