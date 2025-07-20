Остров годами "ходит" по кругу в озере: как ему удается не пойти на дно

Пролетев на северо-западе от Буэнос-Айреса, можно заметить странный плавучий остров, который кружит в идеально круглом озере. Местные называют его «глазным яблоком», которое медленно оглядывает зеленую пустыню.

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Это удивительное зрелище на самом деле представляет собой плавучий лесной остров, который движется в удивительно круглом озере. Он известен как Эль-Охо, что с испанского означает "глаз". Остров расположен в дельте реки Парана к северу от аргентинской столицы, пишет IFLScience.

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Остров, плавающий в идеально круглом озере

Диаметр острова составляет около 118 метров, а сам он представляет собой переплетенный ковер из растений, корней и органических веществ, достаточно плавучий, чтобы держаться на поверхности воды. Эль-Охо примечателен тем, что он не закреплен на дне реки, а потому свободно дрейфует в водоеме, медленно вращаясь.

По словам исследователей, идеальная круглая форма озера является результатом эрозии: плавучий остров, трется о края окружающей воды, постепенно образуя симметричную кольцеобразную впадину. Это явление похоже на естественное образование вращающихся ледяных дисков, которые иногда появляются в замерзших реках и озерах.

Еще в 2016 году аргентинский режиссер Серхио Нойспиллер отправился задокументировать таинственный плавучий остров. С высоты птичьего полета идеально круглая форма острова казалась слишком точной для естественного происхождения. В результате ученые отправились исследовать его пешком.

По словам Нойспиллера, район был совершенно неизведанный, а потому потребовались усилия, чтобы добраться к водоему. Когда ученые достигли цели, перед ними открылась странная картина: вода казалась черной, но на самом деле была абсолютно прозрачной. Особенно странным кажется то, что в дельте такое почти невозможно найти.

Плавучие леса на Земле

К северу от Аргентины, в центральной части бразильской Амазонии, существует множество подобных "плавучих лесов" — они известны как матупас. Исследование 2015 года выяснило, что у местного населения подобные плавучие облака тесно связаны с большими кобрами или "гигантскими анакондами", которые являются распространенным персонажем амазонского фольклора. Многие считают, что мифическая змея обитает среди матупас, в то время как другие считают, что она помогла их создать.

В то же время ученые отмечают, что сегодня существует очень мало научной литературы о плавучих островах. Тем не менее местные коренные общины обладают подробными знаниями об их составе, динамике и экологической функции.

Ранее Фокус писал о плавающих островах озера Титикака: как водоем спасал жизнь коренных жителей от захватчиков.