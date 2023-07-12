Плавающие острова озера Титикака: как водоем спасал жизнь коренных жителей от захватчиков

Озеро Титикака, расположенное в самом сердце Анд, является свидетельством выносливости коренного народа урос. Эти люди, поселившиеся здесь много веков назад, возвели множество искусственных островов, чтобы защититься от инков — смелый поступок, который остался почти неизменным по сей день.

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Расположенные в западной части озера вблизи перуанского города Пуно, эти рукотворные острова украшают ландшафт, предлагая захватывающее зрелище. На каждом острове находится ряд соломенных домов и сооружений, некоторые из них едва достигают 30 м в ширину, хотя существуют и более крупные варианты, пишет IFLScience.

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Создание этих плавучих убежищ — кропотливый процесс. Слои за слоями переплетенных корней тоторы и тростника укладываются, образуя прочные платформы. Растение тотора, незаменимый ресурс в этом регионе, играет ключевую роль в жизни его жителей.

Упругие волокна корневища служат для разнообразных целей — от строительства жилья, лодок и крыш до изготовления матрасов и заваривания чая. Кроме того, это универсальное растение используется в традиционной медицине и кулинарии как "озерный банан", а местные легенды рассказывают о его эффективности как средства от похмелья.

Согласно преданию, такой образ жизни зародился еще в доколумбовую эпоху, когда империя инков начала нападать на поселения народа урос. Столкнувшись с неизбежной опасностью, которую представляли завоеватели, уросы искали убежища в озере Титикака, где они построили эти плавучие острова. Во времена опасности уросы могли их двигать к сердцу озера, спасаясь от врагов.

Хотя угроза империи инков давно исчезла, наследие этой традиции сохраняется с непоколебимой силой. На сегодня, по оценкам, около 1 300 человек проживают на 100 построенных островах. Хотя точное количество островов колеблется в зависимости от источника, консенсус предполагает, что их текущее количество находится в диапазоне от 60 до 120.

Однако сохранение этого образа жизни влечет за собой серьезные вызовы. Несмотря на прочность тоторы, солома постепенно разрушается под действием сил природы, что требует постоянного ухода и ремонта островов и их жилищ.

Однако, несмотря на испытания, традиционный образ жизни не лишен современных удобств. На многих островах установлены солнечные батареи, которые используют энергию солнца для обеспечения необходимых удобств, таких как освещение, радио и даже телевизионные спутники.

Более того, искусственные острова озера стали привлекательным зрелищем для туристов, завораживающим посетителей отовсюду. Проявляя изобретательность, некоторые местные жители даже решили открыть свои соломенные дома для путешественников через такие платформы, как Airbnb, предоставляя возможность познакомиться с этим уникальным образом жизни.

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