Плавучі острови озера Тітікака: як водойма рятувала життя корінних жителів від загарбників

Озеро Тітікака, розташоване в самому серці Анд, є свідченням витривалості корінного народу урос. Ці люди, які оселилися тут багато століть тому, звели безліч штучних островів, щоб захиститися від інків — сміливий вчинок, який залишився майже незмінним донині.

Related video

Розташовані в західній частині озера поблизу перуанського міста Пуно, ці рукотворні острови прикрашають ландшафт, пропонуючи захопливе видовище. На кожному острові знаходиться низка солом'яних будинків і споруд, деякі з них ледве сягають 30 м завширшки, хоча існують і більші варіанти, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Створення цих плавучих притулків — кропіткий процес. Шари за шарами переплетеного коріння тотори та очерету укладаються, утворюючи міцні платформи. Рослина тотора, незамінний ресурс у цьому регіоні, відіграє ключову роль у житті його мешканців.

Пружні волокна кореневища слугують для різноманітних цілей — від будівництва житла, човнів і дахів до виготовлення матраців і заварювання чаю. Крім того, ця універсальна рослина використовується в традиційній медицині та кулінарії як "озерний банан", а місцеві легенди розповідають про її ефективність як засобу від похмілля.

Згідно з переказами, такий спосіб життя зародився ще в доколумбову епоху, коли імперія інків почала нападати на поселення народу урос. Зіткнувшись із неминучою небезпекою, яку становили завойовники, уроси шукали притулку в озері Тітікака, де вони спорудили ці плавучі острови. В часи небезпеки уроси могли їх рухати до серця озера, рятуючись від ворогів.

Хоча загроза імперії інків давно зникла, спадщина цієї традиції зберігається з непохитною силою. На сьогодні, за оцінками, близько 1 300 осіб мешкають на 100 побудованих островах. Хоча точна кількість островів коливається в залежності від джерела, консенсус припускає, що їх поточна кількість знаходиться в діапазоні від 60 до 120.

А проте збереження цього способу життя тягне за собою серйозні виклики. Попри міцність тотори, солома поступово руйнується під дією сил природи, що вимагає постійного догляду та ремонту островів і їхніх осель.

Проте, попри випробування, традиційний спосіб життя не позбавлений сучасних зручностей. На багатьох островах встановлені сонячні батареї, які використовують енергію сонця для забезпечення необхідних зручностей, таких як освітлення, радіо і навіть телевізійні супутники.

Ба більше, штучні острови озера стали привабливим видовищем для туристів, що зачаровує відвідувачів звідусіль. Проявляючи винахідливість, деякі місцеві жителі навіть вирішили відкрити свої солом'яні будинки для мандрівників через такі платформи, як Airbnb, надаючи можливість познайомитися з цим унікальним способом життя.

Раніше Фокус писав про величезні багатства античної еліти: що виявили археологи похованнях на Кіпрі.

А також ми розповідали моторошні історії станцій на Антарктиді: чому російські вчені вбивали за шахи та спойлери книг.