В кратере вулкана найден доисторический крот: умел не только рыть землю

Исследователи обнаружили окаменелости доисторического крота в кратере древнего испанского вулкана. Анализ показывает, что окаменелые кости принадлежат совершенно новому роду и виду.

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Не менее любопытным кажется то, что окаменевшие останки были обнаружены учеными в отличной сохранности и принадлежали совершенно новому виду и роду кротов. Новое животное получило название Vulcanoscaptor ninoti и, как считают ученые, жил в плиоценовую эпоху, от 5,3 до 2,6 миллиона лет назад. Также предполагается, что вид принадлежал к племени скалопини, которое в настоящее время обитает в Северной Америке и Азии, пишет Popular Science.

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Окаменелости древнего крота в кратере вулкана

Исследователи обнаружили V. Ninoti в исключительной сохранности: им удалось найти челюсть с полным набором зубов, фрагменты туловища и несколько ног в правильном анатомическом положении. Этот экземпляр представляет собой одну из древнейших и наиболее полных окаменелостей мелких млекопитающих в Европе.

Хрупкие останки были изучены с помощью высокоразрешающей микрокомпьютерной томографии, которая позволила создать трехмерную реконструкцию скелета. По словам ведущего автора исследования и научного сотрудника Университета Ровира-и-Вирджили Андрианы Линарес, благодаря микроКТ им удалось проанализировать чрезвычайно мелкие и хрупкие структуры, в том числе:

фаланги пальцев;

зубы.

Анатомия окаменелости указывает на то, что вид был сильным землекопом, а также был хорошо приспособлен к подземному образу жизни. Линарес также считает, что факт обнаружения останков в озерных отложениях и в боковом положении, повышает вероятность того, что животное, вероятно, могло обладать некоторыми способностями к водному передвижению. Впрочем, ученые признают, что пока не могут заявить это с уверенностью; с другой стороны, некоторые современные кроты также способны не только копать, но и отлично плавают.

Частичный скелет Vulcanoscaptor ninoti Фото: IPHES-CERCA

Копатель вулкана Камп-дельс-Нинотс

Окаменелости получили название Vulcanoscaptor ninoti, что в переводе означает "копатель вулкана Камп-дельс-Нинотс", а также указывает на место обнаружения.

Камп-дельс-Нинотс – важный палеонтологический памятник в кратере древнего вулкана недалеко от Жироны на северо-востоке Испании. Извержение около 3,1 миллиона лет назад создало идеальные условия для сохранения окаменелостей.

Команда также заявляет, что эти окаменелости являются наиболее полной из известных окаменелостей плиоценового крота из Европы, что представляет отличную возможность для изучения эволюционной истории этих мелких млекопитающих.

По словам соруководителя исследования, геолога из Автономного университета Барселоны Марка Фурио, несмотря на явно роющую морфологию, этот крот тесно связан с современными североамериканскими видами родов Scapanus и Scalopus, что указывает на гораздо более сложную эволюционную историю кротов, чем мы предполагали. Обнаружение окаменелостей в Европе свидетельствует о прошлых трансконтинентальных миграциях кротов. Это открытие ставит под сомнение предыдущее предположение об их низкой способности к расселению.

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