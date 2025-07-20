У кратері вулкана знайдено доісторичного крота: умів не тільки рити землю

Дослідники виявили скам'янілості доісторичного крота в кратері стародавнього іспанського вулкана. Аналіз показує, що скам'янілі кістки належать абсолютно новому роду та виду.

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Не менш цікавим здається те, що скам'янілі рештки були виявлені вченими у відмінному стані й належали абсолютно новому виду і роду кротів. Нова тварина отримала назву Vulcanoscaptor ninoti і, як вважають вчені, жила в пліоценову епоху, від 5,3 до 2,6 мільйона років тому. Також припускають, що вид належав до племені скалопіні, яке нині мешкає в Північній Америці та Азії, пише Popular Science.

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Скам'янілості стародавнього крота в кратері вулкана

Дослідники виявили V. Ninoti у винятковому збереженні: їм вдалося знайти щелепу з повним набором зубів, фрагменти тулуба і кілька ніг у правильному анатомічному положенні. Цей екземпляр являє собою одну з найдавніших і найповніших скам'янілостей дрібних ссавців у Європі.

Тендітні останки були вивчені за допомогою мікрокомп'ютерної томографії з високою роздільною здатністю, яка дала змогу створити тривимірну реконструкцію скелета. За словами провідного автора дослідження і наукового співробітника Університету Ровіра-і-Вірджілі Андріани Лінарес, завдяки мікроКТ їм вдалося проаналізувати надзвичайно дрібні та крихкі структури, зокрема:

фаланги пальців;

зуби.

Анатомія скам'янілості вказує на те, що вид був сильним землекопом, а також був добре пристосований до підземного способу життя. Лінарес також вважає, що факт виявлення решток в озерних відкладеннях і в бічному положенні, підвищує ймовірність того, що тварина, ймовірно, могла мати деякі здібності до водного пересування. Втім, вчені визнають, що поки не можуть заявити це з упевненістю; з іншого боку, деякі сучасні кроти також здатні не тільки копати, а й відмінно плавають.

Частковий скелет Vulcanoscaptor ninoti Фото: IPHES-CERCA

Копач вулкана Камп-дельс-Нінотс

Скам'янілості отримали назву Vulcanoscaptor ninoti, що в перекладі означає "копач вулкана Камп-дельс-Нінотс", а також вказує на місце виявлення.

Камп-дельс-Нінотс — важлива палеонтологічна пам'ятка в кратері стародавнього вулкана недалеко від Жирони на північному сході Іспанії. Виверження близько 3,1 мільйона років тому створило ідеальні умови для збереження скам'янілостей.

Команда також заявляє, що ці скам'янілості є найповнішою з відомих скам'янілостей пліоценового крота з Європи, що є чудовою можливістю для вивчення еволюційної історії цих дрібних ссавців.

За словами співкерівника дослідження, геолога з Автономного університету Барселони Марка Фуріо, попри морфологію, яка явно риє, цей кріт тісно пов'язаний із сучасними північноамериканськими видами родів Scapanus і Scalopus, що вказує на набагато складнішу еволюційну історію кротів, ніж ми припускали. Виявлення скам'янілостей у Європі свідчить про минулі трансконтинентальні міграції кротів. Це відкриття ставить під сумнів попереднє припущення про їхню низьку здатність до розселення.

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