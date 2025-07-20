В Мертвом море прячутся соляные гиганты: их высота порой больше одного километра

Солевые гиганты являются одной из самых интригующих особенностей Мертвого моря, которую ученые так и не смогли разгадать. По крайней мере, до сих пор. Теперь ученые похоже смогли разгадать тайну того, как эти огромные отложения формируются со временем.

Related video

Мертвое море — место, где со временем образуются уникальные условия: самая низкая точка на поверхности Земли с одной из самых высоких в мире соленостей. Высокая концентрация соли обеспечивает ей соответствующую высокую плотность, а статус водоема как самого глубокого гиперсоленого озера порождает любопытные, в большинстве своем, связанные с температурой, явления под поверхностью воды, пишет PHYS.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самая интригующая особенность Мертвого моря

Одной из самых любопытных особенностей Мертвого моря являются соляные гиганты — масштабные соляные отложения. По словам ведущего автора исследования, профессора кафедры машиностроения Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Экарт Мейбург, эти масштабные отложения в земной коре, как известно, могут простираться на многие километры в длину, а их ширина по вертикали может достигать более километра.

Авторы исследования также считают, что Мертвое море является единственным местом в мире, где сегодня можно изучить механизмы этих процессов. Дело в том, что в мире существуют и другие водоемы с мощными соляными образованиями, например, Средиземное и Красное моря, однако лишь в Мертвом море можно наблюдать их формирование. В результате ученые могут изучать физические процессы, лежащие в основе их эволюции, в том числе и изменения их толщины.

Какие силы контролируют Мертвое море

В своей работе ученые рассмотрели гидродинамику и связанные с ней процессы переноса осадков, которые в настоящее время контролируют Мертвое море. На эти процессы, как известно, влияет целый ряд факторов, в том числе статус Мертвого моря, а также соленого конечного озера, что делает испарение основным способом удаления воды из озера, которое тысячелетиями мелеет и оставляет после себя лишь солевые отложения.

В последнее время строительство плотин на реке Иордан, впадающей в озеро, ускорило падение уровня озера. Наблюдения показывают, что оно происходит приблизительно на 1 метр в год. Температура в толще воды также играет роль в динамике соляных гигантов и других образований, например, соляных куполах и трубах. Когда-то "меромиктическое" озеро – Мертвое море – было слоистым, так что менее плотная, теплая вода на поверхности в течение всего года покрывала более соленый, более холодный слой на глубине.

Что изменило Мертвое море

Ранее зимой, когда вода охлаждалась, верхний слой оставался менее плотным, чем нижний — в результате в соли наблюдалась стратификация. Однако все изменилось в 1980-х годах благодаря частичному отводу реки Иордан. Это привело к увеличению скорости испарения над притоком пресной воды. В то время соленость поверхности достигла уровня, наблюдаемого на глубине, что способствовало перемешиванию двух слоев и переходу озера из меромиктического в голомиктическое — перевороты в толще воды происходят ежегодно.

Еще в 2019 году ученые выявили довольно уникальный процесс, происходящий в озере летом: выпадение кристаллов галита, или "снега", которое более характерно для более прохладного сезона. Каменная соль выпадает в осадок, когда концентрация соли превышает количество, которое может растворить вода. Поэтому вероятного образование осадка наиболее высока в более глубоки, холодных и плотных условиях придонного слоя, а также в более прохладные месяцы.

Однако ученые также обнаружили, что в летние месяцы, хотя испарение и увеличивало соленость верхнего слоя, соли продолжали растворяться в этом слое из-за более высокой температуры. Это приводит к тому, что на границе двух слоев происходит двойная диффузия, при которой участки более соленой и теплой воды верхнего слоя охлаждаются и опускаются, в то время как участки нижнего, более холодной и относительно менее плотной воды нагреваются и поднимаются. По мере охлаждения верхнего, более плотного слоя соли выпадают в осадок, создавая эффект "соленого снега".

Сочетание испарения, колебаний температуры и изменений плотности воды в толще водоема, а также других факторов, включая внутренние течения и поверхностные волны, способствует образованию солевых отложений различной формы и размера. Таким образом, ученые пришли к выводу, что в отличие от более мелководных гиперсоленых водоемов, где осадки наиболее интенсивно производятся в сухое время года, в Мертвом море эти процессы наиболее интенсивны в зимние месяцы.

Именно этот круглогодичный "снегопад" на глубине и объясняет появление соляных гигантов, обнаруженных в других соленых водоемах, например,Э в Средиземном море, которое миллионы лет назад.

В то же время потоки солености и наличие источников на морском дне способствуют образованию других интересных соляных структур, например, соляных куполов и труб.

Ранее Фокус писал о том, что не так с Мертвым морем: почему оно такое соленое и действительно ли там нет ни души.