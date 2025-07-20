Неизученные частицы с невероятной скоростью наполняют Атлантику: уже найдено 27 млн тонн

Новое масштабное исследование показывает, что мелкие частицы заполняют Атлантический океан в ошеломляющих количествах. Проблема заключается в том, что воздействие этих крохотных частиц на человека, животных и природу в целом лишь начинает исследоваться.

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Новое масштабное исследование было проведено Королевским нидерландским институтом морских исследований (NIOZ) и Утрехтским университетом и показало, что в настоящее время в северной части Атлантического океана уже плавает около 27 миллионов пластика в виде ультрамелких частиц размером не более 1 микрометра. Авторы отмечают, что их новая работа предоставляет более глубокое понимание масштабов загрязнения микропластиком, пишет SciTechDaily.

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Огромное количество пластика в океане

По словам соавтора исследования, профессора геохимии Хельге Ниманна, результаты анализа указывают на то, что в этой части океана плавает больше пластика в форме наночастиц, чем более крупных или макропластика. Более того, есть вероятность, что в Атлантике плавает больше микропластика, чем во всем Мировом океане. Еще более тревожно что влияние этих частиц на здоровье живых существ и экосистем в целом, все еще остается неясным.

В прошлом месяце профессор Ниманн также получил грант на 3,5 миллиона евро на расширение своих исследований нанопластика в морской среде и его долгосрочных последствий. В рамках этого исследования команда провела четыре недели на борту исследовательского судна. Во время экспедиции, которая прошла от Азорских островов до европейского континентального шельфа, она собрала пробы воды в 12 различных местах, отфильтровывая частицы размером более одного микрометра.

Далее ученые высушили и нагрели оставшийся материал, что позволило измерить характерные молекулы различных типов пластика в лаборатории с помощью масс-спектрометрии.

Первое точное измерение нанопластика

Исследователи провели первую количественную оценку содержания нанопластика в Мировом океане. Отметим, что ранее ученые уже знали о наличии крохотных частиц в морской воде, но не проводили количественную оценку.

Обработав данные, собранные с нескольких участков, команда подсчитала, что только в Северной Атлантике содержится около 27 миллионов тонн нанопластика.

Образцы воды были собраны учеными в океане Фото: Utrecht University

Как нанопластик попадает в океан

Нанопластик может попадать в океан несколькими путями:

распад более крупных фрагментов под воздействием солнечного света;

с помощью речных систем;

переносится атмосферой и попадает в океан с дождем;

оседая непосредственно на поверхность воды.

По словам Ниманна, присутствие этих частиц может иметь далеко идущие биологические последствия. Уже есть свидетельства того, что крохотные частицы пластика были обнаружены в мозговой ткани. Теперь ученые считают, что микропластик буквально проникает во всю экосистему: от бактерий и других микроорганизмов до рыб и крупных хищников, в том числе и человека. Влияние этого загрязнения на экосистему требует дальнейшего изучения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как микропластик засоряет наш организм.