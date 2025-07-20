Невивчені частинки з неймовірною швидкістю наповнюють Атлантику: вже знайдено 27 млн тонн

Нове масштабне дослідження показує, що дрібні частинки заповнюють Атлантичний океан у приголомшливих кількостях. Проблема полягає в тому, що вплив цих крихітних частинок на людину, тварин і природу загалом лише починає досліджуватися.

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Нове масштабне дослідження було проведене Королівським нідерландським інститутом морських досліджень (NIOZ) і Утрехтським університетом і показало, що наразі в північній частині Атлантичного океану вже плаває близько 27 мільйонів пластику у вигляді ультрадрібних частинок розміром не більше 1 мікрометра. Автори зазначають, що їхня нова робота надає глибше розуміння масштабів забруднення мікропластиком, пише SciTechDaily.

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Величезна кількість пластику в океані

За словами співавтора дослідження, професора геохімії Хельге Німанна, результати аналізу вказують на те, що в цій частині океану плаває більше пластику у формі наночастинок, ніж більших або макропластику. Ба більше, є ймовірність, що в Атлантиці плаває більше мікропластику, ніж у всьому Світовому океані. Ще більш тривожним є те, що вплив цих частинок на здоров'я живих істот та екосистем загалом, все ще залишається незрозумілим.

Минулого місяця професор Німанн також отримав грант на 3,5 мільйона євро на розширення своїх досліджень нанопластику в морському середовищі та його довгострокових наслідків. У рамках цього дослідження команда провела чотири тижні на борту дослідницького судна. Під час експедиції, яка пройшла від Азорських островів до європейського континентального шельфу, вона зібрала проби води в 12 різних місцях, фільтруючи частинки розміром понад один мікрометр.

Далі вчені висушили й нагріли матеріал, що залишився, що дало змогу виміряти характерні молекули різних типів пластику в лабораторії за допомогою мас-спектрометрії.

Перше точне вимірювання нанопластику

Дослідники провели першу кількісну оцінку вмісту нанопластику у Світовому океані. Зазначимо, що раніше вчені вже знали про наявність крихітних частинок у морській воді, але не проводили кількісну оцінку.

Обробивши дані, зібрані з кількох ділянок, команда підрахувала, що тільки в Північній Атлантиці міститься близько 27 мільйонів тонн нанопластику.

Зразки води були зібрані вченими в океані Фото: Utrecht University

Як нанопластик потрапляє в океан

Нанопластик може потрапляти в океан кількома шляхами:

розпад більших фрагментів під впливом сонячного світла;

за допомогою річкових систем;

переноситься атмосферою і потрапляє в океан із дощем;

осідаючи безпосередньо на поверхню води.

За словами Німанна, присутність цих частинок може мати далекосяжні біологічні наслідки. Уже є свідчення того, що крихітні частинки пластику були виявлені в мозковій тканині. Тепер учені вважають, що мікропластик буквально проникає у всю екосистему: від бактерій та інших мікроорганізмів до риб і великих хижаків, зокрема й людини. Вплив цього забруднення на екосистему потребує подальшого вивчення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, як мікропластик засмічує наш організм.