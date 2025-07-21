Вакцина Pfizer от коронавируса могла изменить наши глаза: что показало исследование

Новое исследование показало, что вакцина Pfizer от COVID-19 может негативно сказаться на здоровье человеческих глаз. Ученые изучили влияние вакцины на роговицу глаз – прозрачную переднюю часть глаза, пропускающую свет.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Ophthalmic Epidemiology, который посвящен исследованиям в области эпидемиологии здоровья глаз и зрения.

“В данном исследовании было обследовано 128 глаз 64 пациентов. Интервал между осмотрами до и после вакцинации составил почти два с половиной месяца”, - пишут авторы исследования.

Оценка состояния зрения пациентов проводилась с помощью роговичного топографа, который используется для создания карты поверхности роговицы глаза. Также ученые использовали зеркальную микроскопию.

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“Всем пациентам было проведено детальное офтальмологическое обследование, включающее оценку максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), измерение внутриглазного давления (ВГД), оценку переднего отрезка глаза с помощью биомикроскопии и осмотр глазного дна при расширенном зрачке”, - говорится в исследовании.

Результаты проведенного исследования показали значительное утолщение центральной части роговицы после вакцинации в сравнении с состоянием до получения прививки от коронавируса.

“Изменения эндотелия роговицы происходят в краткосрочной перспективе после двух доз мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech (BNT162b2) против COVID-19”, - подчеркивают авторы исследования.

Поэтому вакцина может представлять риск только для тех людей, у кого наблюдается низкое количество эндотелия - слой клеток, выстилающий заднюю поверхность роговицы и поддерживающий ее прозрачность, регулируя количество внутриглазной жидкости. Или же у пациентов, которые недавно перенесли трансплантации роговицы.

Подчеркивается, что у людей без проблем зрения, такие временные изменения в роговице не будут ощущаться.

Напомним, первая "пандемия коронавируса" произошла 6500 лет назад. Новое исследование показало, что первые попытки человека одомашнивать животных, а также массовая миграция начала новую эру зоонозных заболеваний.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.