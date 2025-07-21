Вакцина Pfizer від коронавірусу могла змінити наші очі: що показало дослідження

Нове дослідження засвідчило, що вакцина Pfizer від COVID-19 може негативно позначитися на здоров'ї людських очей. Учені вивчили вплив вакцини на рогівку очей — прозору передню частину ока, що пропускає світло.

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Результати дослідження було опубліковано в журналі Ophthalmic Epidemiology, присвяченому дослідженням у сфері епідеміології здоров'я очей і зору.

"У цьому дослідженні було обстежено 128 очей 64 пацієнтів. Інтервал між оглядами до і після вакцинації становив майже два з половиною місяці", — пишуть автори дослідження.

Оцінку стану зору пацієнтів проводили за допомогою рогівкового топографа, який використовується для створення карти поверхні рогівки ока. Також учені використовували дзеркальну мікроскопію.

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"Усім пацієнтам було проведено детальне офтальмологічне обстеження, що включало оцінку максимально скоригованої гостроти зору (МКОЗ), вимірювання внутрішньоочного тиску (ВОТ), оцінку переднього відрізка ока за допомогою біомікроскопії та огляд очного дна за розширеної зіниці", — ідеться в дослідженні.

Результати проведеного дослідження показали значне потовщення центральної частини рогівки після вакцинації, як порівняти зі станом до отримання щеплення від коронавірусу.

"Зміни ендотелію рогівки відбуваються в короткостроковій перспективі після двох доз мРНК-вакцини Pfizer-BioNTech (BNT162b2) проти COVID-19", — підкреслюють автори дослідження.

Тому вакцина може становити ризик тільки для тих людей, у кого спостерігається низька кількість ендотелію — шар клітин, що вистилає задню поверхню рогівки і підтримує її прозорість, регулюючи кількість внутрішньоочної рідини. Або ж у пацієнтів, які нещодавно перенесли трансплантацію рогівки.

Підкреслюється, що у людей без проблем зору, такі тимчасові зміни в рогівці не будуть відчуватися.

Нагадаємо, перша "пандемія коронавірусу" сталася 6500 років тому. Нове дослідження показало, що перші спроби людини одомашнювати тварин, а також масова міграція започаткували нову еру зоонозних захворювань.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.