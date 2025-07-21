Тысячи жуков обрушились на города: ученые фиксируют крупнейшее за последние полвека нашествие

Жителям Великобритании приходится прятаться в собственных авто, поскольку тысячи жуков обрушились на города и поселки. Исследователи отмечают, что это крупнейшее нашествие божьих коровок с 1976 года.

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На британские города и поселки обрушились тысячи божьих коровок — жуки покрыли все доступные поверхности. Исследователи назвали это "апокалипсисом божьих коровок" и заявили, что это самое масштабное нашествие со времен знаменитого "нашествия божьих коровок" в 1976 году, пишет Daily Mail.

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Нашествие жуков — тревожный знак

Эксперты утверждают, что это самое масштабное наблюдение со времен знаменитого "нашествия божьих коровок" с 1976 года. Исследователи не знают наверняка, но предполагают, что эти внезапные рои вызваны недавней жаркой погодой, подобной исключительно жаркому лету около 50 лет назад.

Местные жители поделились роликами, на которых стаи божьих коровок обрушиваются на британские города. В одном из вирусных роликов женщина покрыта роем божьих коровок, а подпись гласит: "Считайте это знаком, что сегодня не стоит идти на пляж". На других видео видно, как божьи коровки сотнями ползают по детским коляскам, машинам, зонтикам и даже по еде.

По словам биолога-энтомолога из Университета Бата, профессора Стюарта Рейнольдса, экология — сложная проблема, и это многофактораная проблема. Так или иначе, ученые считают, что недавняя жаркая и сухая погода как-то связана с нашествием.

Предполагается, что благоприятные погодные условия последних нескольких месяцев привели к резкому росту численности тли на сельскохозяйственных угодьях и в лесах. Известно, что божьи коровки питаются тлей, поэтому это привело к последующему резкому росту численности жуков. Несмотря на то, что нашествие может быть тревожным, профессор Рейнольдс считает, что "беспокоиться не о чем".

Известно, что подобные нашествия уже случались ранее и, как считают ученые, повторится снова. По словам профессора Рейнольдса, циклы подъемов и спадов — обычное дело в природе. Божьи коровки иногда могут слегка укусить — ученые успокаивают, это лишь для того, чтобы проверить, съедобны ли вы, так как ваша кожа солоноватая. Впрочем, никакой угрозы они не несут.

Британцы жалуются на огромное количество божьих коровок на улице Фото: TikTok

Причем здесь потепление планеты

Как и другие насекомые, божьи коровки и тля ускоряют свой жизненный цикл в теплую погоду, что приводит к появлению большего количества насекомых. Однако недавние волны тепла были настолько жаркими и сухими, что и растительность, и тля начали отмирать.

Профессор Рейнольдс отмечает, что последние несколько недель были неблагоприятными для тли, поэтому бедным божьим коровкам теперь нечего есть. Это заставляет их путешествовать в поисках пищи. Помимо еды, божьи коровки также объединяются в поисках партнеров, что приводит к еще более крупным локальным скоплениям.

Ученые также отмечают, что рои божьих коровок на самом деле не специально отправляются на пляж: предполагается, что жуки повсюду, однако они более заметны на оживленных приморских городах. Несмотря на их пугающий вид, эксперты говорят, что людям нечего бояться.

Нашествие божьих коровок в Великобритании Фото: TikTok

Нашествие божьих коровок — хороший знак

Исследователи отмечают, что такое количество жуков — особенно хороший знак, поскольку божьи коровки являются ключевыми хищниками, а также источником пищи для более крупных животных, таких как птицы.

По словам биолога из Оксфордского университета, профессора Тима Колсона, хищники как божьи коровки — невероятно важные компоненты экосистем. Именно поэтому ученые считают, что нам следует беречь божьих коровок, а не пытаться их уничтожить.

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