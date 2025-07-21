Тисячі жуків обрушилися на міста: вчені фіксують найбільшу за останні півстоліття навалу

Жителям Великої Британії доводиться ховатися у власних авто, оскільки тисячі жуків обрушилися на міста та селища. Дослідники зазначають, що це найбільша навала сонечок з 1976 року.

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На британські міста і селища обрушилися тисячі сонечок — жуки вкрили всі доступні поверхні. Дослідники назвали це "апокаліпсисом сонечок" і заявили, що це наймасштабніша навала з часів знаменитої "навали сонечок" 1976 року, пише Daily Mail.

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Нашестя жуків — тривожний знак

Експерти стверджують, що це наймасштабніше спостереження з часів знаменитої "навали сонечок" з 1976 року. Дослідники не знають напевно, але припускають, що ці раптові рої викликані нещодавньою спекотною погодою, подібною до винятково спекотного літа близько 50 років тому.

Місцеві жителі поділилися роликами, на яких зграї сонечок обрушуються на британські міста. В одному з вірусних роликів жінка вкрита роєм сонечок, а підпис свідчить: "Вважайте це знаком, що сьогодні не варто йти на пляж". На інших відео видно, як сонечка-сонечка сотнями повзають по дитячих візочках, машинах, парасольках і навіть по їжі.

За словами біолога-ентомолога з Університету Бата, професора Стюарта Рейнольдса, екологія — складна проблема, і це багатофакторна проблема. Так чи інакше, вчені вважають, що нещодавня спекотна і суха погода якось пов'язана з навалою.

Передбачається, що сприятливі погодні умови останніх кількох місяців призвели до різкого зростання чисельності попелиці на сільськогосподарських угіддях і в лісах. Відомо, що сонечка харчуються попелицею, тому це призвело до подальшого різкого зростання чисельності жуків. Попри те, що навала може виглядати тривожно, професор Рейнольдс вважає, що "турбуватися нема про що".

Відомо, що подібні навали вже траплялися раніше і, як вважають учені, повториться знову. За словами професора Рейнольдса, цикли підйомів і спадів — звичайна справа в природі. Сонечка іноді можуть злегка вкусити — вчені заспокоюють, це лише для того, щоб перевірити, чи їстівні ви, оскільки ваша шкіра солонувата. Утім, жодної загрози вони не несуть.

Британці скаржаться на величезну кількість сонечок на вулиці Фото: TikTok

До чого тут потепління планети

Як і інші комахи, сонечка та попелиці прискорюють свій життєвий цикл у теплу погоду, що призводить до появи більшої кількості комах. Однак нещодавні хвилі тепла були настільки спекотними та сухими, що і рослинність, і попелиці почали відмирати.

Професор Рейнольдс зазначає, що останні кілька тижнів були несприятливими для попелиці, тож бідні сонечка тепер не мають що їсти. Це змушує їх подорожувати в пошуках їжі. Крім їжі, сонечка також об'єднуються в пошуках партнерів, що призводить до ще більших локальних скупчень.

Науковці також зазначають, що рої сонечок насправді не спеціально вирушають на пляж: припускають, що жуки всюди, проте вони більш помітні на жвавих приморських містах. Попри їхній лякаючий вигляд, експерти кажуть, що людям нема чого боятися.

Нашестя сонечок у Великій Британії Фото: TikTok

Нашестя сонечок — хороший знак

Дослідники зазначають, що така кількість жуків — особливо гарний знак, оскільки сонечка є ключовими хижаками, а також джерелом їжі для більших тварин, таких як птахи.

За словами біолога з Оксфордського університету, професора Тіма Колсона, хижаки на кшталт сонечка — неймовірно важливі компоненти екосистем. Саме тому вчені вважають, що нам слід берегти сонечок, а не намагатися їх знищити.

Раніше Фокус писав про те, що таємниця складання крил сонечок допоможе в освоєнні космосу.