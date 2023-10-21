Світ стоїть на їхніх плечах: учені розповіли, яка тварина налічує найбільше видів

Серед колосальної кількості тварин на нашій планеті, домінують певні їхні представники, які налічують запаморочливі 560 млрд особин, перевищуючи нашу популяцію в 70 разів.

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Наша планета багата незліченною кількістю живих істот, але є одна група тварин-рекордсменів, яка налічує найбільшу кількість видів на Землі. Це не пухнасті істоти, з якими ми обіймаємося, і не птахи в небі. Насправді, вибравши будь-який вид тварин навмання, ви, найімовірніше, помилитеся у своїх здогадах, пише Live Science.

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Дослідник Каміло Мора, з Гавайського університету в Маноа, підкреслює, що близько половини всіх відомих видів тварин — це комахи. Це близько 3 млн. видів комах. Уявіть собі на хвилину: з кожних двох видів тварин, про які ви знаєте, один, найімовірніше, є комахою.

Якщо зазирнути глибше і запитати, яка комаха є чемпіоном за кількістю видів? Жуки. Джессіка Вейр з Американського музею природної історії в Нью-Йорку стверджує, що кожен третій вид тварин — це жук. Це майже 400 000 видів одних тільки жуків. Для порівняння: якщо змій існує 3 000 видів, то жуків, що належать до однієї групи, наприклад, сонечок — удвічі більше.

Чому ж комахи, особливо жуки, настільки численні? Комахи існують на Землі вже дуже давно, близько 500 млн років. Ця довга історія дала їм достатньо часу, щоб диверсифікуватися і створити незліченну безліч нових видів. Тривалість життя багатьох комах невелика, що дозволяє їм швидше розмножуватися і дає більше шансів для еволюційних змін. Крім того, комахи вміють пристосовуватися до різних екологічних умов. Наприклад, ті ж самі жуки виявилися доволі винахідливими у своїй еволюції: крила допомагають їм літати, а також слугують захисним пристосуванням, даючи змогу надійно вкривати вразливі частини від небезпеки.

Цікаво, що Мора припускає, що, можливо, інші групи тварин можуть бути настільки ж різноманітними, як комахи, але ми не приділяємо їм достатньої уваги. Він посилається на дослідження 2018 року, в якому йдеться про те, що в одній групі комах — паразитоїдних осах, може бути навіть більше видів, ніж у жуках. Але вони залишаються в тіні рекордсменів, і на них спрямовано набагато менше досліджень.

Хоча комахи домінують у різноманітності, в інших групах тварин є свої унікальні представники. Ссавці налічують близько 5,5 тис. видів, причому значну частину з них складають гризуни, такі як щури та білки. Земноводні налічують близько 8 тис. видів, з яких жаби та жаби становлять понад 90%. Потім ідуть плазуни, серед яких значне місце займають ящірки — від 10 000 до 12 000 видів. А що птахи? Один тільки загін птахів — горобцеподібні, за кількістю видів майже збігається з усіма ссавцями — 5 300 видів. Опустившись у безкраї глибини підводного світу, ми потрапимо в ареал проживання риб, яких налічується 34 000 видів, причому лідирує група, що включає гольянів і коропів.

І все ж, як не крути, жуки та їхні родичі-комахи, як і раніше, займають чільне місце. Кількість окремих комах вражає уяву: на кожну людину припадає близько 1,4 млрд комах. У сукупності вони перевершують нашу скромну популяцію в 70 разів. І це не просто вражаючі цифри. Комахи — неоспівані герої наших екосистем. Вони відіграють надважливу роль — від запилення до підтримки здоров'я ґрунту, очищення води та життєво важливого джерела їжі для численних тварин.

Тому викликає тривогу той факт, що популяції комах скорочуються. Наслідки цього очевидні й не такі вже й радісні: світ, позбавлений здорової популяції комах, може порушити баланс життя, яким ми його знаємо. Вони можуть бути маленькими, але, згідно з влучним висловом Мора, "людство стоїть на плечах цих крихітних комах".

Раніше Фокус писав про те, скільки тварин мешкало на Землі за всю її історію. Обчислити точну кількість усіх тварин, які коли-небудь жили на планеті, складно, але у вчених є приблизна оцінка.

Також Фокус писав про те, що в Китаї народилися рідкісні гігантські панди-близнюки. Понад 30 років знадобилося вченим, щоб зберегти цей вид — поява панд-близнюків дає надію на відновлення популяції.