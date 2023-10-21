Мир стоит на их плечах: ученые рассказали, какое животное насчитывает больше всего видов

Среди колоссального количества животных на нашей планете, доминируют определенные их представители, насчитывающие умопомрачительные 560 млрд особей, превышая нашу популяцию в 70 раз.

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Наша планета богата несчетным количеством живых существ, но есть одна группа животных-рекордсменов, насчитывающая наибольшее количество видов на Земле. Это не пушистые существа, с которыми мы обнимаемся, и не птицы в небе. На самом деле, выбрав любой вид животных наугад, вы скорее всего ошибетесь в своих догадках, пишет Live Science.

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Исследователь Камило Мора, из Гавайского университета в Маноа, подчеркивает, что около половины всех известных видов животных — это насекомые. Это около 3 млн. видов насекомых. Представьте себе на минуту: из каждых двух видов животных, о которых вы знаете, один, скорее всего, является насекомым.

Если заглянуть глубже и спросить, какое насекомое является чемпионом по количеству видов? Жуки. Джессика Уэйр из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке утверждает, что каждый третий вид животных — это жук. Это почти 400 000 видов одних только жуков. Для сравнения: если змей существует 3 000 видов, то жуков, относящихся к одной группе, например, божьих коровок — вдвое больше.

Почему же насекомые, особенно жуки, столь многочисленны? Насекомые существуют на Земле уже очень давно, около 500 млн лет. Эта долгая история дала им достаточно времени, чтобы диверсифицироваться и создать бесчисленное множество новых видов. Продолжительность жизни многих насекомых невелика, что позволяет им быстрее размножаться и дает больше шансов для эволюционных изменений. Кроме того, насекомые умеют приспосабливаться к различным экологическим условиям. Например, те же самые жуки оказались довольно изобретательны в своей эволюции: крылья помогают им летать, а также служат защитным приспособлением, позволяя надежно укрывать уязвимые части от опасности.

Интересно, что Мора предполагает, что, возможно, другие группы животных могут быть столь же разнообразны, как насекомые, но мы не уделяем им достаточного внимания. Он ссылается на исследование 2018 года, в котором говорится, что в одной группе насекомых — паразитоидных осах, может быть даже больше видов, чем в жуках. Но они остаются в тени рекордсменов, и на них направлено гораздо меньше исследований.

Хотя насекомые доминируют в разнообразии, в других группах животных есть свои уникальные представители. Млекопитающие насчитывают около 5,5 тыс. видов, причем значительную часть из них составляют грызуны, такие как крысы и белки. Земноводные насчитывают около 8 тыс. видов, из которых лягушки и жабы составляют более 90%. Затем идут пресмыкающиеся, среди которых значительное место занимают ящерицы — от 10 000 до 12 000 видов. А что птицы? Один только отряд птиц – воробьинообразные, по количеству видов почти совпадает со всеми млекопитающими — 5 300 видов. Опустившись в бескрайние глубины подводного мира, мы попадем в ареал обитания рыб, которых насчитывается 34 000 видов, причем лидирует группа, включающая гольянов и карпов.

И все же, как ни крути, жуки и их родственники-насекомые по-прежнему занимают главенствующее положение. Количество отдельных насекомых поражает воображение: на каждого человека приходится около 1,4 млрд насекомых. В совокупности они превосходят нашу скромную популяцию в 70 раз. И это не просто впечатляющие цифры. Насекомые — невоспетые герои наших экосистем. Они играют важнейшую роль — от опыления до поддержания здоровья почвы, очистки воды и жизненно важного источника пищи для многочисленных животных.

Поэтому вызывает тревогу тот факт, что популяции насекомых сокращаются. Последствия этого очевидны и не такие уж и радостные: мир, лишенный здоровой популяции насекомых, может нарушить баланс жизни, каким мы его знаем. Они могут быть маленькими, но, согласно меткому выражению Мора, "человечество стоит на плечах этих крохотных насекомых".

Ранее Фокус писал о том, сколько животных обитало на Земле за всю ее историю. Вычислить точное количество всех животных, когда-либо живших на планете сложно, но у ученых есть примерная оценка.

Также Фокус писал о том, что в Китае родились редкие гигантские панды-близнецы. Более 30 лет понадобилось ученым, чтобы сохранить этот вид — появление панд-близнецов дает надежду на восстановление популяции.