Найден зуб самого древнего известного кашалота в мире: ему не менее 5 тысяч лет

Ученые провели междисциплинарное исследование зуба кашалота, найденного на мегастоянке эпохи медного века, известной как Валенсина. Результаты анализа показывают, что он датируется 3 тысячелетием до нашей эры.

Related video

Исследование было проведено под руководством доктора Самуэля Рамирес-Крузадо Агилар-Галиндо и представляло собой междисциплинарное исследование зуба кашалота. Образец был обнаружен на территории памятника Валенсина, расположенного к юго-западу от Севильи, Испания. Отметим, что это место стало объектом исследовательского интереса с момента открытия магалитического памятника типа толос, известного как Ла-Пастора, пишет PHYS.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Зуб самого старого кашалота в мире

Открытие было сделано в 2018 году в рамках раскопки части мегастоянки для строительства новой муниципальной библиотеки, получившей название Новая библиотека (Nueva Biblioteca). Среди находок были каменные орудия, останки животных, фрагменты керамики и один зуб размером 13,2 сантиметра.

Морфологический анализ и сравнение с другими коллекциями показали, что зуб принадлежал взрослой особи кашалота. По словам доктора Рамирес-Крузадо Агилар-Галиндо, найденный зуб принадлежит древнему экземпляру, а судя по износу на лабиальной стороне и сглаженному сколу с утратой материала на лингвальной стороне зуб, вероятно, был утерян после смерти животного.

Тафономический анализ предполагает, что зуб некоторое время пролежал на морском дне вскоре после смерти животного. Там он подвергся поеданию, о чем свидетельствуют седы зубов на поверхности зуба. В конечном итоге он был колонизирован различными видами губок и брюхоногих моллюсков.

Зуб, вероятно, некоторое время находился в отложениях морского дна, прежде чем его вынесло на поверхность, вероятно, в результате какого-то мощного события, например, шторма или сильного прилива. Здесь зуб оставался, образуя сцементированную корку и следы от корней, прежде чем его подняли люди.

Нижняя половина зуба отсутствует, так как была удалена людьми, расколовшими его, используя давление и инструмент, похожий на долото.

Находка зуба кашалота из Валенсины — первая находка на Пиренейском полуострове в третьем тысячелетии до нашей эры. и вторая в Западном Средиземноморье, поскольку недавно в Монте-д'Аккодди был обнаружен только один другой зуб кашалота. Наиболее интересным является то, что оба зуба — единственные зубы кашалота эпохи неолита-энеолита, найденные в ходе археологических раскопок в Европе на данный момент.

Зуб древнего кашалота Фото: PLOS One

Тайна памятника Валенсина

В неолитической Европе возник феномен, связанный с ямами, содержащими отложения, порой весьма ценные и социально значимые. В этих ямах отсутствуют человеческие останки, и поэтому они не являются захоронениями, а скорее интерпретируются как ритуальные отложения.

По словам исследователей, в Валенсине имеется множество свидетельств, указывающих на то, что к крупным животным относились с почтением — их также часто включали в погребальный инвентарь видных особ.

Доктор Рамирес-Крузадо Агилар-Галиндо считает, что местное население, вероятно, знало, кому принадлежал зуб — по крайней мере, понимало, что оно принадлежало огромному морскому животному. Предполагается, что зуб кашалота являлся частью ритуального клада — в этом случае ему, возможно, оказывали такое же почтение, как и другим останкам крупных животных.

Вид поперечного перелома зуба кашалота Фото: PLOS One

Ранее Фокус писал о том, что древние кашалоты питались вовсе не так, как современные: были активными хищниками.