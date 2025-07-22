Для счастья нужна 4-дневная рабочая неделя: проведено масштабное исследование

Новое исследование показало, что четырехдневная рабочая неделя улучшила благополучие людей и их удовлетворенность своей работой. Эксперимент охватил сотни компаний в разных странах мира.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

В эксперименте приняли участие 2896 сотрудников из 141 организации. В течение 6 месяцев их рабочая неделя была сокращена до 4 дней без снижения заработной платы. Компаниям, которые согласились на эксперимент, была оказана помощь в повышении эффективности до начала исследования, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Результаты сравнивались с данным 12 компаний, которые не перешли на короткую рабочую неделю. Ученые выяснили, что у сотрудников с сокращенной рабочей неделей улучшилось самочувствие, физическое и психическое здоровье, а также повысилась удовлетворенность работой.

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Улучшение самочувствия было связано сотрудники начали лучше спать, меньше утомляться, а их работоспособность увеличилась в разы.

Сокращение рабочей недели до 4 дней или сокращение рабочего времени на 20% были опробованы по всему миру. К примеру, глобальная инициатива под названием 4 Day Week Global прошла испытания в 375 компаниях по всему миру, чтобы понять, как сокращенная рабочая неделя без урезания зарплаты может улучшить рабочую среду.

Схожий эксперимент провел Вэнь Фань, Джульет Шор со своей командой провели шестимесячные испытания с участием 2896 сотрудников из 141 организации в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии и США.

Команда сравнила показатели, связанные связанные с работой и здоровьем (включая выгорание, удовлетворенность работой, психическое и физическое здоровье), до и после эксперимента. Они также сравнили эти результаты с результатами 285 сотрудников 12 компаний, не принимавших участие в эксперименте.

Фан и его коллеги подчитали, что в ходе эксперимента недели среднее количество рабочих часов сократилось примерно на пять часов в неделю. Сотрудники, сократившие рабочую неделю на восемь и более часов, сообщили о снижении уровня выгорания, улучшении удовлетворенности работой и психического здоровья по сравнению с сотрудниками компаний, сохранивших пятидневную рабочую неделю.

Аналогичные, хотя и менее выраженные, эффекты наблюдались у сотрудников, сокративших рабочую неделю на 1–4 и 5–7 часов. Эти преимущества частично объяснялись уменьшением количества проблем со сном и уровня усталости, а также повышением индивидуальной работоспособности.

Авторы предполагают, что более короткие рабочие недели и сокращенный рабочий день без снижения заработной платы могут способствовать повышению удовлетворенности работой и здоровья сотрудников. Они отмечают, что ключевым ограничением исследования был самостоятельный выбор компаний для участия, в результате чего выборка состояла преимущественно из небольших компаний из англоязычных стран. Они призывают к проведению в будущем рандомизированных исследований по сокращению рабочего времени, возможно, посредством спонсируемых правительством испытаний.

Напомним, эксперимент с четырехдневной рабочей неделей привел к неожиданным результатам. Исследователи утверждают, что пятидневная рабочая неделя больше не соответствует образу жизни и обязанностям современных сотрудников, особенно работников с детьми.