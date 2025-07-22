Для щастя потрібен 4-денний робочий тиждень: проведено масштабне дослідження

Нове дослідження показало, що чотириденний робочий тиждень покращив добробут людей та їхню задоволеність своєю роботою. Експеримент охопив сотні компаній у різних країнах світу.

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Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Human Behaviour.

В експерименті взяли участь 2896 співробітників зі 141 організації. Протягом 6 місяців їхній робочий тиждень було скорочено до 4 днів без зниження заробітної плати. Компаніям, які погодилися на експеримент, було надано допомогу в підвищенні ефективності до початку дослідження, щоб забезпечити безперебійну роботу.

Результати порівнювалися з даними 12 компаній, які не перейшли на короткий робочий тиждень. Вчені з'ясували, що у співробітників зі скороченим робочим тижнем покращилося самопочуття, фізичне і психічне здоров'я, а також підвищилася задоволеність роботою.

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Поліпшення самопочуття було пов'язане з тим, що співробітники почали краще спати, менше втомлюватися, а їхня працездатність збільшилася в рази.

Скорочення робочого тижня до 4 днів або скорочення робочого часу на 20% були випробувані по всьому світу. Наприклад, глобальна ініціатива під назвою 4 Day Week Global пройшла випробування в 375 компаніях по всьому світу, щоб зрозуміти, як скорочений робочий тиждень без урізання зарплати може поліпшити робоче середовище.

Схожий експеримент провів Вень Фань, Джульєт Шор зі своєю командою провели шестимісячні випробування за участю 2896 співробітників зі 141 організації в Австралії, Канаді, Новій Зеландії, Великій Британії, Ірландії та США.

Команда порівняла показники, пов'язані з роботою і здоров'ям (включно з вигоранням, задоволеністю роботою, психічним і фізичним здоров'ям), до і після експерименту. Вони також порівняли ці результати з результатами 285 співробітників 12 компаній, які не брали участі в експерименті.

Фан і його колеги підрахували, що під час експерименту тижня середня кількість робочих годин скоротилася приблизно на п'ять годин на тиждень. Співробітники, які скоротили робочий тиждень на вісім і більше годин, повідомили про зниження рівня вигорання, поліпшення задоволеності роботою і психічного здоров'я порівняно зі співробітниками компаній, які зберегли п'ятиденний робочий тиждень.

Аналогічні, хоча і менш виражені, ефекти спостерігалися у співробітників, які скоротили робочий тиждень на 1-4 і 5-7 годин. Ці переваги частково пояснювалися зменшенням кількості проблем зі сном і рівня втоми, а також підвищенням індивідуальної працездатності.

Автори припускають, що коротші робочі тижні та скорочений робочий день без зниження заробітної плати можуть сприяти підвищенню задоволеності роботою та здоров'я співробітників. Вони зазначають, що ключовим обмеженням дослідження був самостійний вибір компаній для участі, внаслідок чого вибірка складалася переважно з невеликих компаній з англомовних країн. Вони закликають до проведення в майбутньому рандомізованих досліджень зі скорочення робочого часу, можливо, за допомогою спонсорованих урядом випробувань.

Нагадаємо, експеримент із чотириденним робочим тижнем призвів до несподіваних результатів. Дослідники стверджують, що п'ятиденний робочий тиждень більше не відповідає способу життя та обов'язкам сучасних співробітників, особливо працівників з дітьми.