Настоящие гиганты: самые крупные медведи в мире достигали более 3 м в высоту и весили тонну

Представители этого вида медведей затмевают даже белых медведей и является самым крупным млекопитающим хищником, когда-либо обитавшим в Северной Америке. Эти медведи были настоящими гигантами, достигающими в высоту 3,3 метра.

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Наша планета является домом для внушительных хищников: от могучих косаток до белых медведей и волков. Однако один вид, по словам ученых, затмевает даже белых медведей и является крупнейшим млекопитающим хищником, жившим в Северной Америке, пишет IFLScience.

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Самые крупные медведи Северной Америки

Гигантские короткомордые медведи (Arctodus simus) жили в плейстоцене около 2 миллионов лет назад и, как считается, достигали невероятных 3,3 метра в высоту, стоя на задних лапах. Для сравнения, два самых крупных современных вида медведей в мире, медведь кадьяк и белый медведь, могут достигать высоты лишь в 3 метра, стоя на задних лапах. При этом взрослые самцы могут достигать веса в 600 кг, в то время как гигантские короткомордые медведи, как предполагалось, весили до 1000 кг.

Ученые считают, что представители этого древнего вида могли бегать со скоростью более 60 километров в час, несмотря на свой внушительный вес. Еще одна особенность: у гигантских короткомордых медведей пальцы ног были направлены прямо вперед — в отличие от современных видов медведей, у которых пальцы ног направлены внутрь — что могло помогать ему бегать с такой скоростью.

Чем питались короткомордые медведи?

Часто упоминаемый как крупнейший млекопитающий хищник, когда-либо живший в Северной Америке, короткомордый медведь, вероятно, питался разнообразной пищей. Большую долю его рациона составляло мясо, в зависимости от того, что было доступно. Ученые полагают, что этот вид медведей, вероятно, был всеядным и падальщиком, чем активным хищником.

Единственный ныне живущий родственник короткомордого медведя — очковый медведь (Tremarctos ornatus), преимущественно травоядный вид, обитающий в Южной Америке и относящийся к тому же подсемейству Tremarctinae.

Шкала медведя Фото: Shutterstock

Как и когда короткомордые медведи вымерли?

Исследователи предполагают, что короткомордые медведи вымерли в конце плейстоцена, около 11 000 лет назад. Однако причина их исчезновения все еще не слишком ясна. Примерно в это же время вымерли мамонты, ужасные волки и гигантские ленивцы, а в Северной Америке начали появляться первые люди. В результате ученые предполагают, что вымирание крупных травоядных могло быть запущено изменением климата и появлением человека.

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