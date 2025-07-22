Справжні гіганти: найбільші ведмеді у світі сягали понад 3 м у висоту і важили тонну

Представники цього виду ведмедів затьмарюють навіть білих ведмедів і є найбільшим ссавцем хижаком, який коли-небудь мешкав у Північній Америці. Ці ведмеді були справжніми гігантами, що досягали у висоту 3,3 метра.

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Наша планета є домом для значних хижаків: від могутніх косаток до білих ведмедів і вовків. Однак один вид, за словами вчених, затьмарює навіть білих ведмедів і є найбільшим ссавцем-хижаком, який жив у Північній Америці, пише IFLScience.

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Найбільші ведмеді Північної Америки

Гігантські короткоморді ведмеді (Arctodus simus) жили в плейстоцені близько 2 мільйонів років тому і, як вважається, досягали неймовірних 3,3 метра у висоту, стоячи на задніх лапах. Для порівняння, два найбільші сучасні види ведмедів у світі, ведмідь кадьяк і білий ведмідь, можуть досягати висоти лише 3 метри, стоячи на задніх лапах. При цьому дорослі самці можуть досягати ваги в 600 кг, тоді як гігантські короткоморді ведмеді, як передбачалося, важили до 1000 кг.

Вчені вважають, що представники цього стародавнього виду могли бігати зі швидкістю понад 60 кілометрів на годину, попри свою значну вагу. Ще одна особливість: у гігантських короткомордих ведмедів пальці ніг були спрямовані прямо вперед — на відміну від сучасних видів ведмедів, у яких пальці ніг спрямовані всередину, — що могло допомагати йому бігати з такою швидкістю.

Чим харчувалися короткоморді ведмеді?

Часто згадуваний як найбільший ссавець-хижак, який коли-небудь жив у Північній Америці, короткомордий ведмідь, ймовірно, харчувався різноманітною їжею. Більшу частку його раціону становило м'ясо, залежно від того, що було доступно. Вчені вважають, що цей вид ведмедів, ймовірно, був всеїдним і мерлятником, ніж активним хижаком.

Єдиний родич короткомордого ведмедя, який живе нині, — окулярний ведмідь (Tremarctos ornatus), переважно травоїдний вид, що мешкає в Південній Америці та належить до тієї ж підродини Tremarctinae.

Шкала ведмедя Фото: Shutterstock

Як і коли короткоморді ведмеді вимерли?

Дослідники припускають, що короткоморді ведмеді вимерли наприкінці плейстоцену, близько 11 000 років тому. Однак причина їхнього зникнення все ще не надто зрозуміла. Приблизно в цей же час вимерли мамонти, жахливі вовки та гігантські лінивці, а в Північній Америці почали з'являтися перші люди. У результаті вчені припускають, що вимирання великих травоїдних могло бути запущено зміною клімату та появою людини.

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