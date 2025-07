У 55-летнего мужчины отекли пальцы: кости в них полностью заменил собой рак

У мужчины появился болезненный отек среднего пальца на правой руке и большой пальца на правой ноге. Врачи выяснили, что необычный отек пальцев оказался редким признаком рака, распространившегося по телу пациента.

Необычный случай был описан в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Еще до того, как у 55-летнего пациента появился отек на пальцах, у него был диагностирован метастатический плоскоклеточный рак легких. Такой тип рака начинается в плоских, тонких клетках, которые выстилают дыхательные пути. В данном случае, этот тип рака достиг поздней стадии и распространился на другие части тела.

Во время обследования пациента врачи обнаружили, что кончики опухших пальцев были на ощупь плотными и покрасневшими. Дальнейшее сканирование показало, что раковая опухоль полностью заменила кости в пальцах руки и ноги мужчины. Речь идет о литических поражениях – области, где разрушается кость, оставляя отверстия или пустые пространства в скелете. Такие поражения обычно вызваны патологическим процессом, например, раком.

Давно известно, что рак, распространившийся на кости, может имитировать подагру или остеомиелит. Но рентгенография помогает поставить точный диагноз.

На основе рентгенограммы у 55-летнего пациента был диагностирован акрометастаз, который является редкой формой рака, встречающаяся ниже локтя или колена. Акрометастазы составляют лишь около 0,1% случаев распространения рака на кости.

Этот симптом наблюдается у пациентов с уже поставленным диагнозом рака. Но в некоторых случаях симптомы акрометастазы являются первым признаком ранее недиагностированного рака.

Акрометастазы часто связаны с низкой выживаемостью, так как появляются обычно на последних стадиях рака. В таких случаях лечение призвано лишь облегчить боль и сохранить максимальную функциональность кисти или стопы. В случае 55-летнего пациента врачи начали паллиативную лучевую терапию, направленную на облегчение симптомов, а не на лечение заболевания.

