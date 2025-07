У 55-річного чоловіка набрякли пальці: кістки в них повністю замінив собою рак

У чоловіка з'явився болючий набряк середнього пальця на правій руці та великого пальця на правій нозі. Лікарі з'ясували, що незвичайний набряк пальців виявився рідкісною ознакою раку, що поширився по тілу пацієнта.

Незвичайний випадок було описано в медичному журналі The New England Journal of Medicine.

Ще до того, як у 55-річного пацієнта з'явився набряк на пальцях, у нього був діагностований метастатичний плоскоклітинний рак легенів. Такий тип раку починається в плоских, тонких клітинах, які вистилають дихальні шляхи. У даному випадку, цей тип раку досяг пізньої стадії і поширився на інші частини тіла.

Під час обстеження пацієнта лікарі виявили, що кінчики опухлих пальців були на дотик щільними і почервонілими. Подальше сканування показало, що ракова пухлина повністю замінила кістки в пальцях руки та ноги чоловіка. Йдеться про літичні ураження — області, де руйнується кістка, залишаючи отвори або порожні простори в скелеті. Такі ураження зазвичай спричинені патологічним процесом, наприклад, раком.

Давно відомо, що рак, який поширився на кістки, може імітувати подагру або остеомієліт. Але рентгенографія допомагає поставити точний діагноз.

На основі рентгенограми у 55-річного пацієнта було діагностовано акрометастаз, який є рідкісною формою раку, що зустрічається нижче ліктя або коліна. Акрометастази становлять лише близько 0,1% випадків поширення раку на кістки.

Цей симптом спостерігається у пацієнтів з уже поставленим діагнозом раку. Але в деяких випадках симптоми акрометастази є першою ознакою раніше недіагностованого раку.

Акрометастази часто пов'язані з низьким виживанням, оскільки з'являються зазвичай на останніх стадіях раку. У таких випадках лікування покликане лише полегшити біль і зберегти максимальну функціональність кисті або стопи. У випадку 55-річного пацієнта лікарі почали паліативну променеву терапію, спрямовану на полегшення симптомів, а не на лікування захворювання.

