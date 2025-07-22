Вас осуждает ваша собственная собака? Ученые говорят, что вам не показалось

В новом исследовании ученые попытались понять, преданы ли нам наши собаки беззаветно, либо же могут нас осуждать. Результаты удивили даже самих авторов исследования.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Springer Nature Link.

Известно, что те животные, которые привыкли жить группами, объединились для увеличения своих шансов на выживание. Такое сотрудничество обеспечивает взаимную выгоду всем участникам, например, общий доступ к ресурсам. Трудности могут возникать, когда кто-то в стае не хочет делиться ресурсами, или же появляются лентяи, которые не вносят свой вклад.

Поэтому некоторые животные умеют давать социальную оценку другим особям, чтобы обеспечить собственное выживание.

Правда, далеко не все животные интересуются репутацией других. К примеру, кошки никак не различали своим поведением дружелюбных людей или агрессивных, независимо от того, был ли это их непосредственный опыт или косвенный. Также кошки не проявляли особого предпочтения к человеку, который был полезен их хозяину, в сравнении с тем, кто никак не помогал. Такие результаты обусловлены тем, что кошки в природе имеют минимальные социальные контакты.

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Собаки же наоборот – очень склонны к сотрудничеству с людьми. Их первыми одомашнили около 23 тыс. лет назад, и с тех пор обучали и дрессировали.

Также известно, что собаки произошли от волков, которые живут группами. Это может объяснять, почему собаки так легко кооперируются с людьми.

“На протяжении большей части истории одомашнивания собаки жили бок о бок с людьми и полагались на них в получении ценных ресурсов, таких как еда и укрытие. Эти факторы свидетельствуют о том, что способность формировать репутацию людей и использовать эту информацию для выбора наилучших партнеров полезна для всех собак, независимо от их жизненного опыта”, - пишут авторы исследования.

Собаки также могут учиться оценивать людей на протяжении всей своей жизни.

Эксперименты показали, что собаки научились отдавать предпочтение щедрому партнеру перед эгоистичным после многократного взаимодействия. Ученые также протестировали щенков, живущих в семьях, и взрослых собак с разным уровнем опыта общения с людьми. Результаты исследования показали, что взрослые собаки, живущие в семьях и приютах, значительно предпочитали щедрого партнёра эгоистичному, тогда как щенки не формировали предпочтения. Они пришли к выводу, что опыт общения с людьми (в годах) может быть важнее качества этого опыта (проживание в семье по сравнению с приютом).

“Наша первая гипотеза предполагает, что собаки могут социально оценивать людей после прямого и косвенного опыта. Мы предположили, что собаки будут значительно предпочитать щедрого партнера эгоистичному”, - подчеркивают ученые.

Вторая цель заключалась в том, чтобы проверить, влияет ли жизненный опыт на способность собак формировать репутацию людей.

“Наша вторая гипотеза предполагает, что способность собак формировать репутацию улучшается с увеличением опыта общения с людьми. Поскольку возраст положительно коррелирует с опытом, мы предположили, что собаки старшего возраста будут превосходить молодых”, - подытожили ученые.

Напомним, собаки не смотрят телевизор бездумно, любимые передачи "заложены в их генах". Новое исследование показывает, что характер питомца может влиять на то, какие телепередачи ей особенно интересны. Авторы считают, что результаты могут оказаться полезными для разработки рекомендаций по уходу и дрессировке питомцев.