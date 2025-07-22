Вас засуджує ваш власний собака? Вчені кажуть, що вам не здалося

У новому дослідженні вчені спробували зрозуміти, чи віддані нам наші собаки безмежно, або ж можуть нас засуджувати. Результати здивували навіть самих авторів дослідження.

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Результати дослідження були опубліковані в журналі Springer Nature Link.

Відомо, що ті тварини, які звикли жити групами, об'єдналися для збільшення своїх шансів на виживання. Така співпраця забезпечує взаємну вигоду всім учасникам, наприклад, спільний доступ до ресурсів. Труднощі можуть виникати, коли хтось у зграї не хоче ділитися ресурсами, або ж з'являються ледарі, які не роблять свій внесок.

Тому деякі тварини вміють давати соціальну оцінку іншим особинам, щоб забезпечити власне виживання.

Щоправда, далеко не всі тварини цікавляться репутацією інших. Наприклад, кішки ніяк не розрізняли своєю поведінкою доброзичливих людей або агресивних, незалежно від того, чи був це їхній безпосередній досвід або непрямий. Також кішки не виявляли особливої переваги до людини, яка була корисною їхньому господареві, порівняно з тією, хто ніяк не допомагав. Такі результати зумовлені тим, що кішки в природі мають мінімальні соціальні контакти.

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Собаки ж навпаки — дуже схильні до співпраці з людьми. Їх першими одомашнили близько 23 тис. років тому, і відтоді навчали та дресирували.

Також відомо, що собаки походять від вовків, які живуть групами. Це може пояснювати, чому собаки так легко кооперуються з людьми.

"Протягом більшої частини історії одомашнення собаки жили пліч-о-пліч з людьми і покладалися на них в отриманні цінних ресурсів, таких як їжа і укриття. Ці фактори свідчать про те, що здатність формувати репутацію людей і використовувати цю інформацію для вибору найкращих партнерів корисна для всіх собак, незалежно від їхнього життєвого досвіду", — пишуть автори дослідження.

Собаки також можуть вчитися оцінювати людей протягом усього свого життя.

Експерименти показали, що собаки навчилися віддавати перевагу щедрому партнеру перед егоїстичним після багаторазової взаємодії. Учені також протестували цуценят, які живуть у сім'ях, і дорослих собак із різним рівнем досвіду спілкування з людьми. Результати дослідження показали, що дорослі собаки, які живуть у сім'ях і притулках, значно надавали перевагу щедрому партнеру, а не егоїстичному, тоді як цуценята не формували вподобання. Вони дійшли висновку, що досвід спілкування з людьми (у роках) може бути важливішим за якість цього досвіду (проживання в сім'ї порівняно з притулком).

"Наша перша гіпотеза передбачає, що собаки можуть соціально оцінювати людей після прямого і непрямого досвіду. Ми припустили, що собаки будуть значно віддавати перевагу щедрому партнеру, а не егоїстичному", — підкреслюють учені.

Друга мета полягала в тому, щоб перевірити, чи впливає життєвий досвід на здатність собак формувати репутацію людей.

"Наша друга гіпотеза передбачає, що здатність собак формувати репутацію поліпшується зі збільшенням досвіду спілкування з людьми. Оскільки вік позитивно корелює з досвідом, ми припустили, що собаки старшого віку будуть перевершувати молодих", — підсумували вчені.

Нагадаємо, собаки не дивляться телевізор бездумно, улюблені передачі "закладені в їхніх генах". Нове дослідження показує, що характер вихованця може впливати на те, які телепередачі йому особливо цікаві. Автори вважають, що результати можуть виявитися корисними для розроблення рекомендацій з догляду та дресирування вихованців.