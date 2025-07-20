Собаки не дивляться телевізор бездумно: улюблені передачі "закладені в їхніх генах"

Нове дослідження показує, що характер вихованця може впливати на те, які телепередачі йому особливо цікаві. Автори вважають, що результати можуть виявитися корисними для розроблення рекомендацій з догляду та дресування вихованців.

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Люди й собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч і за цей час тварини заробили репутацію "найкращих друзів людини", але нам все ще багато чого невідомо про їхню поведінку. У новому дослідженні вчені зосередилися на дослідженні собак, які виявляють інтерес до телевізора, і виявили дещо цікаве, пише Science Alert.

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Собаки люблять дивитися телевізор

Команда з Університету Оберн в Алабамі виявила 453 власники собак, чиї чотириногі улюбленці виявляли інтерес до телевізора. Зазначимо, що дані про таку поведінку збирали за допомогою анкет, розісланих власникам.

Результати вказують на те, що собаки з більш збудливим характером частіше слідували за об'єктами на екрані, в той час, як більш полохливі та тривожні тварини, частіше реагували на нетваринні стимули на екрані, а також дверні дзвінки й звуки автомобілів.

За словами вчених, результати свідчать про те, що пристрасть до перегляду телепередач можуть бути зумовлені особливостями характеру тварини. Також припускається, що собаки можуть уявляти об'єкти у форматі 2D-телебачення так само як і в 3D-середовищі.

Утім, усе ще залишається незрозумілим, як собаки сприймають те, що показують по телевізору, у зв'язку з подіями в реальному світі. Ті деякі дослідження, які існують, досить обмежені за розміром вибірки та охопленням.

Які телепередачі подобаються собакам

Загалом команда виявила, що тварини, які брали участь у дослідженні, набагато частіше реагували на інших тварин на екрані, ніж на об'єкти або автомобілі. Дослідники також виявили, що сеанси перегляду собак, як правило, тривали в середньому трохи понад 14 хвилин.

Водночас учені виявили кілька чинників, які схоже ніяк не впливають на вподобання собак у виборі телепередач, зокрема:

вік;

стать;

породу.

Цікаво, що тривалість перегляду телевізора, ймовірно, також не впливала на реакцію тварин. Ба більше, дослідники виявили, що між слуховими й візуальними стимулами практично не спостерігалося відмінностей. Простими словами, саме тип стимулу, наприклад, собака або автомобіль, був набагато важливішим, ніж те, чи був він побачений по телевізору, чи тварина просто чула звук.

Чому це важливо?

Дослідники вважають, що їхнє відкриття важливе, оскільки подальша оцінка цих форм поведінки може призвести до доцільного застосування телевізійних втручань у притулках з урахуванням індивідуального темпераменту собак. Також телевізійні програми можна використовувати як інструмент збагачення середовища для собак-компаньйонів і виявлення телевізійних програм, які можуть бути потенційним фактором стресу для собак-компаньйонів.

Однак учені визнають, що дослідження має свої обмеження: аналіз був зосереджений на тваринах, які від початку виявляли інтерес до перегляду телевізора. Крім того, дані надавалися безпосередньо власниками, а не були зібрані вченими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що знайшли найдавнішу породу собак у світі.