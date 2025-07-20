Собаки не смотрят телевизор бездумно: любимые передачи "заложены в их генах"

Новое исследование показывает, что характер питомца может влиять на то, какие телепередачи ей особенно интересны. Авторы считают, что результаты могут оказаться полезными для разработки рекомендаций по уходу и дрессировке питомцев.

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Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок и за это время животные заработали репутацию "лучших друзей человека", но нам все еще многое неизвестно об их поведении. В новом исследовании ученые сосредоточились на исследовании собак, которые проявляют интерес к телевизору и обнаружили нечто любопытное, пишет Science Alert.

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Собаки любят смотреть телевизор

Команда из Университета Оберн в Алабаме выявила 453 владельца собак, чьи четвероногие любимцы проявляли интерес к телевизору. Отметим, что данные о таком поведении собирались с помощью анкет, разосланных владельцам.

Результаты указывают на то, что собаки с более возбудимым характером чаще следовали за объектами на экране, в то время как более пугливые и тревожные животные, чаще реагировали на неживотные стимулы на экране, а также дверные звонки и звуки автомобилей.

По словам ученых, результаты свидетельствуют о том, что пристрастие к просмотру телепередач могут быть предопределены особенностями характера животного. Также предполагается, что собаки могут представлять объекты в формате 2D-телевидения так же, как и в 3D-среде.

Впрочем, все еще остается неясным, как собаки воспринимают то, что показывают по телевизору, в связи с событиями в реальном мире. Те немногие исследования, которые существуют, довольно ограничены по размеру выборки и охвату.

Какие телепередачи нравятся собакам

В целом команда обнаружила, что животные, участвовавшие в исследовании, гораздо чаще реагировали на других животных на экране, чем на объекты или автомобили. Исследователи также обнаружили, что сеансы просмотра собак, как правило, длились в среднем чуть более 14 минут.

В то же время ученые обнаружили несколько факторов, которые похоже никак не влияют на предпочтения собак в выборе телепередач, в том числе:

возраст;

пол;

породу.

Любопытно, что продолжительность просмотра телевизора, вероятно, также не влияла на реакцию животных. Более того, исследователи обнаружили, что между слуховыми и визуальными стимулами практически не наблюдалось различий. Простыми словами, именно тип стимула, например, собака или автомобиль, был гораздо важнее, чем то, был и он увиден по телевизору или животное просто слышало звук.

Почему это важно?

Исследователи считают, что их открытие важно, так как дальнейшая оценка этих форм поведения может привести к целесообразному применению телевизионных вмешательств в приютах с учетом индивидуального темперамента собак. Также телевизионные программы можно использовать в качестве инструмента обогащения среды для собак-компаньонов и выявлению телевизионных программ, которые могут быть потенциальным фактором стресса для собак-компаньонов.

Однако ученые признают, что исследование имеет свои ограничения: анализ был сосредоточен на животных, которые изначально проявляли интерес к просмотру телевизора. Кроме того данные предоставлялись непосредственно владельцами, а не были собраны учеными.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что нашли древнейшую породу собак в мире.