В Китае найдены динозавры, которые не умели рычать: они издавали совсем другой звук

Ученые обнаружили вид динозавров, которые не рычали, а чирикали как птицы, при этом никоим образом не были с ними связаны. Такое открытие было сделано после того, как палеонтологи нашли новые окаменелости динозавров, среди которых был сохранившийся голосовой аппарат.

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Новый вид динозавра, размером около 60 см, был назван в честь мифического китайского дракона “Пулао”, известного своим необычным голосом. Эти динозавры относились к Neornithischia, подгруппе Ornithischia, среди которых были растительноядные динозавры, пишет SciTechDaily.

Это был первый Neornithischia, которого нашли в биоте Яньляо, известном очаге ископаемых динозавров на северо-востоке Китая. Останки динозавров в этом месте датируются 165-150 млн лет назад.

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Палеонтологам удалось найти останки хорошо сохранившейся молодой особи “Пулао”. Среди окаменелостей был найден почти полный скелет динозавра, конечности, таз, кости гортани или голосовой аппарат.

Авторы исследования провели филогенетический анализ, чтобы лучше понять эволюционное генеалогическое древо Pulaosaurus qinglong “Пулао”. Анализ показал, что ученые нашли окаменелость самого раннего представителя Neornithischia. Также это второй динозавр в истории, в чьих останках удалось найти окаменелую гортань.

Именно эта находка позволила ученым подробно изучить то, какие звуки издавал найденный вид динозавров. У “Пулао” были удлиненные листовидные хрящевые структуры гортани, нечто похожее можно найти у современных птиц. Это указывает, что обнаруженный вид динозавров не рычал, а скорее щебетал, как птица.

Ученые также попытались разобраться в рационе найденного динозавра. Исследование кишечной полости показало мелкие круглые камешки и крошечные отпечатки, которые могли оставить семена растений или другие их части. Строение зубов, челюстей и языка динозавра указало ученым на то, что этот вид предпочитал пережевывать мягкую растительную пищу.

Напомним, найден новый вид динозавров, живших 70 млн лет назад, у них были смехотворно крошечные лапы. Исследователи нашли новый вид динозавров-абелизавридов с уникальной особенностью строения тела.