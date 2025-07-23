У Китаї знайдено динозаврів, які не вміли гарчати: вони видавали зовсім інший звук

Учені виявили вид динозаврів, які не гарчали, а цвірінькали як птахи, при цьому жодним чином не були з ними пов'язані. Таке відкриття було зроблено після того, як палеонтологи знайшли нові скам'янілості динозаврів, серед яких був збережений голосовий апарат.

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Новий вид динозавра, розміром близько 60 см, був названий на честь міфічного китайського дракона "Пулао", відомого своїм незвичайним голосом. Ці динозаври належали до Neornithischia, підгрупи Ornithischia, серед яких були рослиноїдні динозаври, пише SciTechDaily.

Це був перший Neornithischia, якого знайшли в біотеці Яньляо, відомому осередку викопних динозаврів на північному сході Китаю. Останки динозаврів у цьому місці датуються 165-150 млн років тому.

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Палеонтологам вдалося знайти останки добре збереженої молодої особини "Пулао". Серед скам'янілостей було знайдено майже повний скелет динозавра, кінцівки, таз, кістки гортані або голосовий апарат.

Автори дослідження провели філогенетичний аналіз, щоб краще зрозуміти еволюційне генеалогічне древо Pulaosaurus qinglong "Пулао". Аналіз показав, що вчені знайшли скам'янілість найбільш раннього представника Neornithischia. Також це другий динозавр в історії, у чиїх останках вдалося знайти скам'янілу гортань.

Саме ця знахідка дозволила вченим детально вивчити те, які звуки видавав знайдений вид динозаврів. У "Пулао" були подовжені листоподібні хрящові структури гортані, щось схоже можна знайти у сучасних птахів. Це вказує, що виявлений вид динозаврів не гарчав, а скоріше щебетав, як птах.

Вчені також спробували розібратися в раціоні знайденого динозавра. Дослідження кишкової порожнини показало дрібні круглі камінчики і крихітні відбитки, які могло залишити насіння рослин або інші їхні частини. Будова зубів, щелеп і язика динозавра вказала вченим на те, що цей вид вважав за краще пережовувати м'яку рослинну їжу.

Нагадаємо, знайдено новий вид динозаврів, які жили 70 млн років тому, у них були сміховинно крихітні лапи. Дослідники знайшли новий вид динозаврів-абелізавридів з унікальною особливістю будови тіла.