Сколько вам осталось жить: разработан тест, который может показать, когда вы умрете

Исследователи обнаружили, что простое сканирование в возрасте 40 лет может показать, сколько вам осталось жить. В основе теста данные о скорости старения человеческого организма.

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Команда из Университета Дьюка обнаружила, что МРТ-сканирование мозга в среднем возрасте может точно определить темп биологического старения человека. В результате учены могут предсказать начало ряда заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера, пишет Daily Mail.

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Биологическое старение организма

Биологическое старение определяется скоростью старения вашего тела в сравнении с реальным возрастом, что может повлиять на здоровье и продолжительность жизни.

В новом исследовании ученые связали более быстрое старение с физическими изменениями в мозге, которые обычно наблюдаются у пожилых людей, особенно тех, у кого наблюдается снижение когнитивных функций.

В результате был разработан инструмент DunedinPACN, способный лишь с помощью одного сканирования вычисляет "темп старения" организма, анализируя такие факторы мозга, как:

площадь поверхности;

объем серого вещества;

размер определенных областей мозга, например, гиппокампа.

Тест для определения времени смерти

Инструмент обучили с помощью сканирования мозга 860 участников исследования Dunedin, что и дало устройству его название. Результаты показали, что у людей, стареющих быстрее, вероятность диагностирования хронического заболевания в течение следующих нескольких лет была выше на 18%. Более того, у этой группы вероятность смерти в течение этого периода была на 40% выше, чем у тех, кто стареет медленнее.

По словам соавтора исследования, профессора психологии и нейробиологии в Университете Дьюка Ахмада Харири, им с коллегами действительно удалось зафиксировать скорость старения людей, используя данные, собранные в среднем возрасте. Это не только позволит спрогнозировать время смерти, но также улучшит диагностику деменции у людей.

DunedinPACN показал, что люди, сканирование мозга которых показало более быстрое старение, хуже справлялись с тестами на память и мышление, а также у них наблюдалось более выраженное уменьшение объема гиппокампа — ключевой области мозга, связанной с памятью. Отметим, что меньший объем гиппокампа также связан со снижением когнитивных функций, в то время как больший объем желудочков связан с ухудшением здоровья после среднего возраста.

У людей, которые стареют быстрее, также выше вероятность развития таких проблем со здоровьем, как старческая дряхлость, сердечные приступы, заболевания легких или инсульты в позднем возрасте.

Часы старения

То, как быстро мы стареем на самом деле вовсе не зависит от нашего реального возраста. В ходе исследования ученые создали несколько компьютерных алгоритмов, которые служат так называемыми "часами" старения. Однако эти программы обычно полагаются на данные людей всех возрастов, полученные в определенный момент жизни.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nature Aging, а само исследование было сосредоточено на участниках в возрасте 45 лет. Для обработки сканирований мозга и измерения 315 различных характеристик мозга, включая толщину коры головного мозга, использовалось программное обеспечение FreeSurfer. Более тонкие участки коры головного мозга могут свидетельствовать о более быстром старении или износе.

Ученые также обнаружили, что связь между темпами старения и деменцией была одинаково сильна среди участников с разным расовым и экономическим положением. Ученые пришли к выводу, что инструмент фиксирует то, что отражается в мозге всех людей, независимо от различий.

МРТ-сканирование также измеряло такие факторы, как соотношение интенсивности сигнала серого и белого вещества, которое сравнивает яркость серого вещества по сравнению с белым веществом. Отмечается, что изменение этого соотношения может указывать на различия в состоянии мозговой ткани, например, насколько хорошо мозг сохраняет функции по мере старения.

Исследователи отметили, что размер гиппокампа человека также может уменьшаться с возрастом или из-за таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. В результате меньший размер гиппокампа является признаком быстрого старения или повышенного риска деменции, особенно, когда речь идет о людей чуть старше 40 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ определять примерную дату смерти больных раком легких.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.