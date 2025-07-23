Скільки вам залишилося жити: розроблено тест, який може показати, коли ви помрете

Дослідники виявили, що просте сканування у віці 40 років може показати, скільки вам залишилося жити. В основі тесту дані про швидкість старіння людського організму.

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Команда з Університету Дюка виявила, що МРТ-сканування мозку в середньому віці може точно визначити темп біологічного старіння людини. У результаті вчені можуть передбачити початок низки захворювань, зокрема й хвороби Альцгеймера, пише Daily Mail.

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Біологічне старіння організму

Біологічне старіння визначається швидкістю старіння вашого тіла порівняно з реальним віком, що може вплинути на здоров'я і тривалість життя.

У новому дослідженні вчені пов'язали швидше старіння з фізичними змінами в мозку, які зазвичай спостерігаються у літніх людей, особливо тих, у кого спостерігається зниження когнітивних функцій.

У результаті було розроблено інструмент DunedinPACN, здатний лише за допомогою одного сканування обчислювати "темп старіння" організму, аналізуючи такі фактори мозку, як:

площа поверхні;

об'єм сірої речовини;

розмір певних ділянок мозку, наприклад, гіпокампу.

Тест для визначення часу смерті

Інструмент навчили за допомогою сканування мозку 860 учасників дослідження Dunedin, що й дало пристрою його назву. Результати показали, що у людей, які старіють швидше, ймовірність діагностування хронічного захворювання протягом наступних кількох років була вищою на 18%. Ба більше, у цієї групи ймовірність смерті протягом цього періоду була на 40% вищою, ніж у тих, хто старіє повільніше.

За словами співавтора дослідження, професора психології та нейробіології в Університеті Дюка Ахмада Харірі, їм із колегами дійсно вдалося зафіксувати швидкість старіння людей, використовуючи дані, зібрані в середньому віці. Це не тільки дасть змогу спрогнозувати час смерті, а й покращить діагностику деменції в людей.

DunedinPACN показав, що люди, сканування мозку яких показало швидше старіння, гірше справлялися з тестами на пам'ять і мислення, а також у них спостерігалося більш виражене зменшення об'єму гіпокампа — ключової області мозку, пов'язаної з пам'яттю. Зазначимо, що менший об'єм гіпокампа також пов'язаний зі зниженням когнітивних функцій, тоді як більший об'єм шлуночків пов'язаний із погіршенням здоров'я після середнього віку.

У людей, які старіють швидше, також вища ймовірність розвитку таких проблем зі здоров'ям, як стареча старість, серцеві напади, захворювання легенів або інсульти в пізньому віці.

Годинник старіння

Те, як швидко ми старіємо насправді зовсім не залежить від нашого реального віку. Під час дослідження вчені створили кілька комп'ютерних алгоритмів, які слугують так званим "годинником" старіння. Однак ці програми зазвичай покладаються на дані людей різного віку, отримані в певний момент життя.

Результати нового дослідження були опубліковані в журналі Nature Aging, а саме дослідження було зосереджене на учасниках віком 45 років. Для обробки сканувань мозку та вимірювання 315 різних характеристик мозку, включно з товщиною кори головного мозку, використовувалося програмне забезпечення FreeSurfer. Тонші ділянки кори головного мозку можуть свідчити про швидше старіння або зношення.

Вчені також виявили, що зв'язок між темпами старіння і деменцією був однаково сильним серед учасників з різним расовим і економічним становищем. Вчені дійшли висновку, що інструмент фіксує те, що відбивається в мозку всіх людей, незалежно від відмінностей.

МРТ-сканування також вимірювало такі фактори, як співвідношення інтенсивності сигналу сірої та білої речовини, яке порівнює яскравість сірої речовини порівняно з білою речовиною. Зазначається, що зміна цього співвідношення може вказувати на відмінності в стані мозкової тканини, наприклад, наскільки добре мозок зберігає функції в міру старіння.

Дослідники зазначили, що розмір гіпокампа людини також може зменшуватися з віком або через такі захворювання, як хвороба Альцгеймера. У результаті менший розмір гіпокампа є ознакою швидкого старіння або підвищеного ризику деменції, особливо, коли йдеться про людей трохи старших за 40 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб визначати приблизну дату смерті хворих на рак легенів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.