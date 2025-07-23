Неизвестная катастрофа почти уничтожила человечество: на Земле оставалось всего 1280 человек

Около 1 млн лет назад человечество оказалось очень близко к полному исчезновению. Ученые подсчитали, что тогда на всей Земле осталось всего 1280 человек.

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По словам авторов исследования, это привело к своеобразному генетическому барьеру, который продлился более 100 тыс. лет и кардинально изменил эволюцию человека, пишет IDR.

В рамках исследования ученые проанализировали генетические данные 3154 современных людей, чтобы заглянуть в прошлое нашего вида. Между 930 000 и 813 000 годами назад численность населения критически снизилась. В этот отрезок времени с лица Земли исчезло 98,7% людей. В результате осталась небольшая группа людей, чья численность составляла 1280 репродуктивных особей.

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Этот период, который ученые называют генетическим “бутылочным горлышком” отразилось в генетическом разнообразии нашего вида.

Точная причина такой катастрофы остается неизвестной, но ученые предполагают, что свою роль тут сыграли резкие изменения климата на планете. Примерно в среднем плейстоцене на Земле произошел ряд сильных похолоданий, который отличился долгими периодами оледенения и сильных засух. Такие условия привели к нехватке продовольствия, что заставило людей разбиться на более мелкие и изолированные группы. Конкуренция этих групп за ресурсы должна была быть очень ожесточенной.

Нехватка ископаемых записей за этот период не дает точно определить настоящий масштаб трагедии.

Одним из результатов такого вымирания стало слияние двух хромосом в хромосому, которая стала второй человеческой хромосомой. Это хромосомное изменение отличало людей от других приматов, поскольку у большинства человекообразных обезьян 24 пары хромосом, в то время как у человека их 23.

Такое генетическое событие принято читать поворотным моментом в эволюции человека. Ученые считают, что именно этот генетический сдвиг поспособствовал появлению Homo sapiens. Он также сыграл свою роль в разделении неандертальцев и денисовцев.

Около 813 тыс. лет назад ситуация для наших предков начала понемногу улучшаться. Климат начал постепенно теплеть, а люди в свою очередь, приручили огонь, что также повысило их шансы на выживание. Именно это позволило человечество преодолеть грань вымирания и возродиться.

Напомним, ученые выяснили, как и когда исчезнут люди и млекопитающие. Экстремальная жара может вызвать массовое вымирание людей и млекопитающих на нашей планете, как показывает новое исследование. Еще одним фактором, который приведет к этому, станет то, что все континенты на Земле объединятся в один суперконтинент.