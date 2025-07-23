Невідома катастрофа майже знищила людство: на Землі залишалося лише 1280 осіб

Близько 1 млн років тому людство виявилося дуже близьким до повного зникнення. Учені підрахували, що тоді на всій Землі залишилося лише 1280 осіб.

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За словами авторів дослідження, це призвело до своєрідного генетичного бар'єру, який тривав понад 100 тис. років і кардинально змінив еволюцію людини, пише IDR.

У рамках дослідження вчені проаналізували генетичні дані 3154 сучасних людей, щоб зазирнути в минуле нашого виду. Між 930 000 і 813 000 роками тому чисельність населення критично знизилася. У цей відрізок часу з лиця Землі зникло 98,7% людей. У результаті залишилася невелика група людей, чия чисельність становила 1280 репродуктивних особин.

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Цей період, який вчені називають генетичним "пляшковим горлечком", відобразився в генетичному розмаїтті нашого виду.

Точна причина такої катастрофи залишається невідомою, але вчені припускають, що свою роль тут зіграли різкі зміни клімату на планеті. Приблизно в середньому плейстоцені на Землі сталася низка сильних похолодань, що вирізнялася довгими періодами заледеніння і сильних посух. Такі умови призвели до нестачі продовольства, що змусило людей розбитися на більш дрібні та ізольовані групи. Конкуренція цих груп за ресурси мала бути дуже запеклою.

Брак викопних записів за цей період не дає точно визначити справжній масштаб трагедії.

Одним із результатів такого вимирання стало злиття двох хромосом у хромосому, яка стала другою людською хромосомою. Ця хромосомна зміна відрізняла людей від інших приматів, оскільки більшість людиноподібних мавп мають 24 пари хромосом, тоді як людина має 23.

Таку генетичну подію прийнято вважати поворотним моментом в еволюції людини. Учені вважають, що саме цей генетичний зсув посприяв появі Homo sapiens. Він також зіграв свою роль у поділі неандертальців і денисівців.

Близько 813 тис. років тому ситуація для наших предків почала потроху поліпшуватися. Клімат почав поступово теплішати, а люди зі свого боку приручили вогонь, що також підвищило їхні шанси на виживання. Саме це дало змогу людству подолати межу вимирання і відродитися.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як і коли зникнуть люди та ссавці. Екстремальна спека може спричинити масове вимирання людей і ссавців на нашій планеті, як показує нове дослідження. Ще одним фактором, який призведе до цього, стане те, що всі континенти на Землі об'єднаються в один суперконтинент.