Пауки на самом деле пришли из океана: найдено доказательство возрастом 500 млн лет (фото)

Исследователи изучили ископаемые останки возрастом 500 миллионов лет и пришли к выводу, что особый мозг, вероятно, начал формироваться в земных океанах. Это произошло задолго до того, как предки современных пауков перебрались жить на сушу.

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Новый анализ ископаемых останков, проведенный исследователями из Университета Аризоны и колледжа Лайкоминг в США, а также Королевского колледжа в Лондоне, выявил поразительное сходство между мозгом морских членистоногих и современных паукообразных, пишет Science Alert.

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Спорная эволюция пауков

По словам исследователей, открытие затрагивает спорную тему эволюционного происхождения пауков и их ближайших родственников.

Сегодня почти все пауки, скорпионы, клещи и иксодовые клещи ведут наземный образ жизни. В результате преобладает мнение, что эти паукообразные произошли от общего наземного предка. Откуда взялся этот предок, увы, все еще остается загадкой. Наземные паукообразные связаны с другими океаническими хелицеровыми, такими как морские пауки и мечехвосты, но палеонтологическая летопись весьма фрагментарна.

По словам соавтора нового исследования, нейробиолога Николаса Штраусфельда из Университета Аризоны, до сих пор ученые ведут жаркие споры о том, где и когда впервые появились паукообразные, какие хелицеровые были их предками, а также были ли они морскими или полуводными.

Переход из моря на сушу — большой шаг для маленького существа, независимо от того, сколько у него ног. Самыми древними останками паукообразных признаны окаменелости скорпиона возрастом 430 миллионов лет — он обитал на суше. Однако новые данные указывают на то, что паукообразные, вероятно, начали свой путь задолго до этого.

Ископаемое Mollisonia с выделенными анатомическими особенностями Фото: Nick Strausfeld

Первые пауки на Земле

Внешне Mollisonia symmetrica может выглядеть не очень похожей на паука, скорее на мокрицу с пучком маленьких ножек. Ранее их считали предком мечехвостов, но теперь, с помощью световой микроскопии, ученые смогли получить изображение центральной нервной системы окаменелости и обнаружили нечто любопытное.

Нервная система моллисонии не была похожа на нервную систему мечехвоста, ракообразного или насекомого. Вместо этого схема расположения радиальных нервных центров была перевернута назад, подобно тому, как это выглядит у пауков.

По словам Штраусфельда, мозг паукообразных на самом деле не похож ни на один другой мозг на Земле. Предполагается, что уникальная нервная система моллисонии обеспечивала ее многочисленные ноги, а также два ротовых аппарата, похожих на клешни — на их месте у современных пауков находятся клыки.

Другой соавтор исследования, эволюционный нейробиолог Фрэнк Хирт из Королевского колледжа Лондона считает, что этот важный шаг в эволюции, вероятно, свойственен исключительно паукообразным. Кроме того, ученые выявили у окаменелости области мозга, соответствующие современным видам.

Авторы исследования также провели статистический анализ и обнаружили, что у пакообразных, вероятно, не случайно развились структуры, подобные Mollisonia — предполагается, что они были унаследованы.

Если команда права, это помещает Mollisonia в основу группы паукообразных, делая ее родственной мечехвостам и морским паукам. Это еще предстоит доказать, но, возможно, что уникальная структура мозга, наблюдаемая у Mollisonia, помогла ее более поздним потомкам выжить на суше.

Сравнительное строение участков мозга мечехвоста (слева), окаменелости моллисонии (в центре) и современного паука (справа) Фото: Nick Strausfeld

Ранее Фокус писал о том, что NASA отправило двух пауков в космос: чему они научились, пребывая на мини-космической станции.