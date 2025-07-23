Пандемия коронавируса состарила людей: ученые подчитали, насколько мы стали старее

Ученые считают, что пандемия коронавируса ускорила старение мозга людей, и это произошло еще до того, как мы заразились вирусом. Даже на относительно ранних стадиях вспышки болезни мозг людей постарел примерно на 5,5 месяцев, возможно, из-за стресса или кардинальных перемен в образе жизни.

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Давно известно, что люди с продолжительным коронавирусом, жалуются на “туман в голове”. Но спустя годы после пандемии, ученые продолжают обнаруживать более широкое неврологическое воздействие пандемии на людей, пишет New Scientist.

Али-Реза Мохаммади-Неджад из Ноттингемского университета со своей командой применила модель машинного обучения на 15 тыс. сканирований мозга. Ученые хотели увидеть, как меняется структура нашего мозга с возрастом.

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Далее исследователи изучили сканы мозга 996 добровольцев, из них 564 человека прошли сканирование еще до марта 2020 года, когда в Великобритании ввели карантин. Оставшиеся 432 добровольца проходили сканирование до марта 2020 года и немного позднее. Разница между каждым сканированием составляла в среднем три года, а минимальный – два года.

Ученые сравнили участников из двух групп, которые были подобраны по возрасту, полу и состоянию здоровья. Результаты показали, что пандемия могла ускорить старение мозга на 5,5 месяцев. На это указали структурные изменения, которые произошли в белом и сером веществах мозга. Такой эффект наблюдался даже у тебя, у кого ни разу не диагностировали коронавируса.

Такое старение было особенно выражено среди мужчин и тех, кто во время пандемии оказался в плохом социально-экономическом положении.

Исследователи предполагают, что эти изменения могли быть вызваны одиночеством или стрессом, вызванным карантином, или изменениями образа жизни, произошедшими в то время.

Ученые добавляют, что такие структурные изменения мозга могут быть “частично обратимыми”. Также авторы признаются, что их исследование не отражает влияние пандемии на более уязвимые группы населения.

Напомним, вакцина Pfizer от коронавируса могла изменить наши глаза. Новое исследование показало, что вакцина Pfizer от COVID-19 может негативно сказаться на здоровье человеческих глаз. Ученые изучили влияние вакцины на роговицу глаз – прозрачную переднюю часть глаза, пропускающую свет.