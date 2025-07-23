Пандемія коронавірусу зістарила людей: учені підрахували, наскільки ми стали старішими

Учені вважають, що пандемія коронавірусу прискорила старіння мозку людей, і це сталося ще до того, як ми заразилися вірусом. Навіть на відносно ранніх стадіях спалаху хвороби мозок людей постарів приблизно на 5,5 місяців, можливо, через стрес або кардинальні зміни у способі життя.

Related video

Давно відомо, що люди з тривалим коронавірусом скаржаться на "туман у голові". Але через роки після пандемії, вчені продовжують виявляти ширший неврологічний вплив пандемії на людей, пише New Scientist.

Алі-Реза Мохаммаді-Неджад з Ноттінгемського університету зі своєю командою застосувала модель машинного навчання на 15 тис. сканувань мозку. Вчені хотіли побачити, як змінюється структура нашого мозку з віком.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Далі дослідники вивчили скани мозку 996 добровольців, із них 564 людини пройшли сканування ще до березня 2020 року, коли у Великій Британії ввели карантин. Решта 432 добровольці проходили сканування до березня 2020 року і трохи пізніше. Різниця між кожним скануванням становила в середньому три роки, а мінімальний — два роки.

Учені порівняли учасників із двох груп, які були підібрані за віком, статтю та станом здоров'я. Результати показали, що пандемія могла прискорити старіння мозку на 5,5 місяців. На це вказали структурні зміни, які відбулися в білій і сірій речовинах мозку. Такий ефект спостерігався навіть у тебе, у кого жодного разу не діагностували коронавірусу.

Таке старіння було особливо виражене серед чоловіків і тих, хто під час пандемії опинився в поганому соціально-економічному становищі.

Дослідники припускають, що ці зміни могли бути спричинені самотністю або стресом, спричиненим карантином, або змінами способу життя, що відбулися в той час.

Учені додають, що такі структурні зміни мозку можуть бути "частково оборотними". Також автори зізнаються, що їхнє дослідження не відображає вплив пандемії на більш вразливі групи населення.

Нагадаємо, вакцина Pfizer від коронавірусу могла змінити наші очі. Нове дослідження показало, що вакцина Pfizer від COVID-19 може негативно позначитися на здоров'ї людських очей. Вчені вивчили вплив вакцини на рогівку очей — прозору передню частину ока, що пропускає світло.